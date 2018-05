Gli eventi in programma venerdì 18 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

‘Donne in giallo’

L’amata scrittrice friulana Alessandra Zenarola terrà a Udine, presso la Libreria Ubik, l’incontro dal titolo ‘Donne in giallo’: l’appuntamento è per venerdì 18 maggio, alle 18, nella sala conferenze della libreria. Brindisi finale in collaborazione con la Casa Vinicola Antonutti. L'ingresso è libero.

'Festa nel paese delle orchidee'

E’ in arrivo la terza edizione della Festa nel paese delle orchidee, in programma a Osoppo nel weekend del 18, 19 e 20 maggio. I programma della giornata è disponibile, qui.

I Radio Zastava a Sapori Pro Loco

Sul palco di Villa Manin a Passariano di Codroipo venerdì 18 maggio alle 21.30 saliranno i Radio Zastava per la prima volta in regione con la nuova formazione, dopo il fortunato debutto dello scorso mese in Scozia con esibizioni a Glasgow ed Edimburgo. ‘Porteremo a Sapori Pro Loco un repertorio rinnovato - spiegano dalla band - grazie anche alla presenza di nuovi strumenti che rappresentano la nostra svolta elettronica: uno spettacolo tutto da scoprire’. Info, qui.

Staffetta Funhouse

Funhouse chapter 1 e Funhouse chapter 2 – in programma rispettivamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine venerdì 18 maggio e al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone martedì 22 maggio sempre alle 20.45 - complementari ma allo stesso tempo autonomi l’uno dall’altro. Ecco perché, qui.

Festival dell’Oriente

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il 18, 19 e 20 maggio 2018, il Festival dell’Oriente approda a Udine, al complesso fieristico Udine Fiere. Info, qui.

‘La Bibbia, un giardino di simboli’

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio si terrà nella Sala consiliare del Municipio di Aquileia il convegno ‘La Bibbia, un giardino di simboli’ organizzato da Biblia, associazione laica di cultura biblica, Fondazione Aquileia e Comune di Aquileia.