Udine, anziana di 75 anni scippata in via Bassi

UDINE – Scippata da uno sconosciuto in bicicletta. E’ accaduto mercoledì in via Giobatta Bassi a una donna di 75 anni. L’anziana si è sentita strattonare alle spalle da qualcuno che le ha sfilato la borsetta, prima di dileguarsi verso via Leonardo da Vinci con il bottino. Un bottino piuttosto ‘magro’, visto che il ladro ha trovato nella borsa 35 euro.

La donna ha sporto denuncia agli agenti della Questura di Udine, che stanno indagando alla ricerca di elementi utili all’identificazione dello scippatore. La borsetta è stata ritrovata poco dopo, ovviamente senza soldi. La persona che ne è entrata in possesso ha chiamato l'anziana, restituendole il maltorto. Lo scippatore, è stato riferito, aveva un cappuccio sulla testa.