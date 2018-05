Politica, conti pubblici, ripresa economica: a Udine il giornalista Luca Piana

UDINE - Capire meglio la situazione reale dei conti pubblici l’andamento dei tassi di interesse è importante, in particolare per un’associazione di categoria come Confartigianato-Imprese Udine che per farlo si è rivolta a Luca Piana, giornalista, caposervizio a 'La Repubblica' (inserto 'Affari e finanza'), autore del libro 'La Voragine' (Mondadori), che nei conti pubblici mette il naso da anni. Sarà lui a guidare i partecipanti, in particolare gli imprenditori e i loro rappresentanti associativi, alla scoperta della 'contabilità' statale. Impresa non semplice, visto che i documenti relativi alla finanza pubblica sono tutt’altro che di facile lettura. Destinati più all’Ue e agli investitori istituzionali piuttosto che al grande pubblico.

APPUNTAMENTO IN VIA DEL POZZO - Per gli artigiani, i dirigenti associativi e tutti gli interessati li tradurrà Luca Piana, atteso a Udine sabato 19 maggio, per raccontare cosa si trascinano dietro i conti, anche politicamente, e perché lo stallo politico rischia di mandare all’aria i programmi elettorali. Organizzato dal consiglio zonale di Udine di Confartigianato, in collaborazione con Vicino/Lontano, l’appuntamento – fissato per le 11.30 nella sede di via Del Pozzo 8 - si inserisce nel programma di formazione dei dirigenti associativi, ma è aperto a tutti gli interessati previa registrazione anticipata (richiesta per motivi organizzativi) sul sito internet www.confartigianatoudine.com.