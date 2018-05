Che tempo farà il 19 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - La regione è interessata da una vasta zona debolmente depressionaria con aria fredda in quota che mantiene condizioni di instabilità.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata di sabato 19 maggio avremo su pianura e costa cielo poco nuvoloso con temperature in aumento. Sui monti variabile con tempo migliore al mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con la possibilità di qualche rovescio o temporale prima in montagna, poi localmente anche in pianura. Sulla costa Borino di notte, brezza di giorno.