Caffè Caucigh il nuovo lavoro del chitarrista Luigi Catuogno

UDINE - Sabato 19 maggio, alle 21.30, al Caffe Caucigh, avrà luogo la presentazione del cd ‘The neverending strings’ del chitarrista Luigi Catuogno. Il cd contiene 14 brani di Bob Dylan arrangiati per sola chitarra classica.

ESTRATTO DELLA RECENSIONE DEL POETA EMILIO RENTOCCHINI - "Ascoltare le canzoni di Bob Dylan eseguite dalla chitarra classica di Catuogno -che qui ne reinterpreta quattordici, tra rock, flamenco, musica creola, klezmer, napoletana- è un’esperienza densa di fascino. Sarà per il filtro dell’eleganza che risolve in musica assoluta le ballate e le storie, le trame della mente e le ombre del quotidiano, fino a sublimare nelle sue corde note e parole, pensieri e opere del grande menestrello. Luigi Catuogno individua nella raffinatezza del suono la propria chiave interpretativa per legare Bob Dylan, una volta di più, a una dimensione verticale. Sotto le sue dita, le strutture canoniche del folk-rock acquistano una levità e una varietà espressiva stupefacenti, richiamando la musica di altri territori e di altro tempo a sostenere il ponte di un presente senza limiti, senza barriere, che è il futuro come lo vorremmo». Luigi Catuogno ha da poco concluso un tour in Olanda e Germania in luglio sarà di nuovo a Berlino con il suo progetto.