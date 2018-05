OSOPPO - ‘E doman?’. E’ questo il titolo del nuovo spettacolo in lingua friulana che andrà in scena, sabato 19 maggio, alle 20.45, al Teatro della Corte, a Osoppo. Vincitrice del premio miglior spettacolo ATF 2018, la tragicommedia di Francesco Brandi, con Daniele Copetti e Mario Picco, per la regia di Federico Scridel racconta la vicenda di due uomini disperati.

SURREALE - A chi tocca per primo? Decidere se mettere fine alla propria vita, diventa il pretesto per imparare ad apprezzarla.Un gioco teatrale surreale, una parabola contemporanea, che cerca di raccontare con i toni della leggerezza e del paradosso una società in crisi, nella quale i valori dell’uomo appaiono lisi e sfilacciati sullo sfondo di un progressivo impoverimento spirituale. Ivan è un garagista, uomo semplice e di piacevole concretezza, religioso praticante, di bassa estrazione sociale. Tobia invece è un Vip della tv, psicologo di nascita, ma opinionista tutto-logo di adozione televisiva. Colto, ironico, egoista ed egocentrico. Dall’incontro tra due diverse disperazioni nasce un dramma sottile, spesso imprevedibile, che assume i toni della comicità. Divertente dissacrante coinvolgente, una commedia in due atti per due attori che nel 2009 ha vinto il premio Flaiano con titolo originale «Niente progetti per il futuro».

Info e prenotazioni: 0432.1740499 | info@anathemateatro.com |