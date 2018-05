Gli eventi in programma sabato 19 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Festival dell’Oriente

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il 18, 19 e 20 maggio 2018, il Festival dell’Oriente approda a Udine, al complesso fieristico Udine Fiere. Info, qui.

Doro Gjat a Sapori Pro Loco

Concerto evento sabato 19 maggio a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: sul palco di Villa Manin, alle 21.30 con ingresso gratuito, il cantautore Doro Gjat presenterà in anteprima il suo nuovo album Orizzonti Verticali. Info, qui.

Fotonatura: workshop di macrofotografia naturalistica

Il workshop durerà una intera giornata, sabato 19 maggio, durante la quale saranno fornite le adeguate nozioni per iniziare a fotografare utilizzando questa tecnica. Per saperne di più, qui.

Audiobus: con Terminal alla scoperta della Udine (s)conosciuta

Ancor prima si comincia con Audiobus, un viaggio in autobus decisamente fuori dal comune. Alla partenza i viaggiatori riceveranno un paio di cuffie e un biglietto (gratuito, da ritirare prima di andare alla fermata di via Gorghi, all’infopoint in piazza Venerio, almeno 12 minuti prima della partenza del bus, linea C. Il 19 maggio partenze alle 15, 16, 17. Il 20 maggio, alle 10.47, 11.47, 15, 16, 17). Una voce narrante li accompagnerà, li guiderà in un percorso fra le strade e i luoghi della città. Tutto sembrerà diverso. Info, qui.

'Festa nel paese delle orchidee'

E’ in arrivo la terza edizione della Festa nel paese delle orchidee, in programma a Osoppo nel weekend del 18, 19 e 20 maggio. Il programma della giornata è disponibile, qui.

‘Tumiec in rose’

Homepage Festival, sabato 19 maggio, sarà a Tolmezzo per Tumiec in rose. In occasione della 15° tappa del Giro d’Italia che partirà proprio da Tolmezzo in direzione Sappada, Homepage festival curerà la notte rosa con performance di danza, esposizioni fotografiche, clown e trampolieri, concerti itineranti e dj set, diretta radiofonica e stand di cucina Carnica. info, qui.

‘E doman?’, commedia in lingua friulana

E doman?’. E’ questo il titolo del nuovo spettacolo in lingua friulana che andrà in scena, sabato 19 maggio, alle 20.45, al Teatro della Corte, a Osoppo. Vincitrice del premio miglior spettacolo ATF 2018, la tragicommedia di Francesco Brandi, con Daniele Copetti e Mario Picco, per la regia di Federico Scridel racconta la vicenda di due uomini disperati. Info, qui.

Luigi Catuogno al Caffè Caucigh

Sabato 19 maggio, alle 21.30, al Caffe Caucigh, avrà luogo la presentazione del cd ‘The neverending strings’ del chitarrista Luigi Catuogno. Il cd contiene 14 brani di Bob Dylan arrangiati per sola chitarra classica. Info, qui.

Inaugura il Passo Barca che unisce Bibione e Lignano

Sabato 19 maggio le spiagge dell’Alto Adriatico si faranno ancora più vicine, grazie all’inaugurazione di ‘X River’, il nuovo servizio di passo barca sul fiume Tagliamento, che unirà le spiagge di Bibione e Lignano Sabbiadoro. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180515-510832

Royal Philharmonic Orchestra al Giovanni da Udine

È un graditissimo ritorno quello della Royal Philharmonic Orchestra al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sabato 19 maggio 2018 con inizio alle 20.45 per un nuovo viaggio nelle più celebri partire del repertorio russo e mitteleuropeo sotto la guida del giovane e già affermatissimo conductor polacco Krzysztof Urbański. Per saperne d più, qui.

Respire

Il Tetro della Sete approderà al Festival dell’arte in strada Terminal, in Piazza Venerio dal 18 al 20 maggio. Sul palco, sabato 19 alle 21 e domenica 20 in replica alla stessa ora, nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco andrà in scena Respire. Info, qui.

Studi Aperti | Open View

Nell’ambito di Studi aperti, Margherita Mattiussi e Marianna Soramel, aprono le porte del loro nuovo studio condiviso (VV12, in viale Venezia 12, a Udine). Un modo per conoscere le due professioniste e fare un ‘viaggio’ in due loro recenti progetti. Grazie alla partecipazione di Virtew, sarà possibile indossare un visore e camminare virtualmente all'interno degli spazi progettati. Sarà l'occasione anche per illustrare un nostro il loro percorso insieme, Rimodula - | vecchi spazi modi nuovi.

Il Caffè dei Libri di Udine festeggia il suo compleanno

Il 19 maggio, alle 19.05. in via Poscolle 65, a Udine. Ad allietare la serata, la musica e le parole di Angelica Lubian e Matteo Canciani, gli ‘Orsetti Chiacchieroni’.

Ndescenze allo Zanon

Con la regia di Arianna Romano e un cast di tredici attori componenti del Gruppo Base della Compagnia teatrale Ndescenze, andrà in scena sabato 19 maggio alle 21 a Udine, presso l'Auditorium ‘Zanon’ lo spettacolo ‘La voce del mare’. Si tratta di uno spettacolo multidisciplinare dove si mescolano teatro, musica, canto, ballo e video, frutto dell'adattamento ‘corale’ di un monologo teatrale e ricco di suggestioni derivanti dalla sua rielaborazione cinematografica. La storia si svolge lungo un arco temporale che va dai primi anni del Novecento fino al secondo dopoguerra e si concentra sulla vita di un pianista che vive tutta la sua esistenza a bordo del transatlantico su cui è nato.

‘Sos...l'acqua chiede aiuto’

Dalla parte dell'acqua con un Forum dedicato al bene collettivo: sabato 19 maggio l'evento scientifico con ospiti internazionali, riservato agli addetti ai lavori e ai rotariani, si terrà nella sede Cafc in viale Palmanova a Udine dalle 9.50 alle 13 e, contestualmente, ci sarà l'anteprima della mostra sulle attività di Cafc. Al Forum partecipano anche rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità e dell'Arpa per discutere della sicurezza-acqua in Fvg e dell'impatto di pesticidi ed inquinanti. ‘Si tratta di un evento che unisce la parte scientifica a quella della progettualità in grado di definire nuove collaborazioni in un'ottica di gestione allargata’, annuncia il Presidente Cafc Salvatore Benigno che ribadisce che l'acqua in Fvg è sicura e controllata, sottoposta a protocolli rigorosissimi.

‘Quanto silenzio, amore mio, per una parola vera’

Sabato 19 maggio, alle 18, alla Libreria Ubik di Udine, verrà presentato il libro di poesie ‘Quanto silenzio, amore mio, per una parola vera’, a cura di Cardiopoetica.

‘La Bibbia, un giardino di simboli’

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio si terrà nella Sala consiliare del Municipio di Aquileia il convegno ‘La Bibbia, un giardino di simboli’ organizzato da Biblia, associazione laica di cultura biblica, Fondazione Aquileia e Comune di Aquileia.

La rivoluzione dell’agricoltura friulana: da Antonio Comelli al futuro

Sabato 19 maggio 2018 dalle 9 alle 12, presso l’Auditorium dell’Istituto Professionale Agrario ‘S. Sabbatini’ di Pozzuolo del Friuli, si terrà il convegno dal titolo La rivoluzione dell’agricoltura friulana: da Antonio Comelli al futuro, organizzato dalla Società Filologica Friulana in collaborazione con l’Istituto Professionale Agrario 'S. Sabbatini' di Pozzuolo del Friuli ed il Comune di Pozzuolo del Friuli. L’iniziativa, promossa nel ventesimo anniversario della scomparsa dell’avv. Comelli (Nimis, 1920-1998), si colloca nell’ambito della V edizione della Settimana della cultura friulana.

‘Arti parallele’

I concerti in Casa Cavazzini si concludono sabato 19 maggio, alle 17.30, con l’ultimo appuntamento del progetto ‘Arti parallele’ firmato dagli Amici della Musica di Udine.