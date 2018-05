Ossessionato da una cameriera: 53enne finisce in carcere per stalking

UDINE – Si invaghisce di una cameriera incontrata per caso in un locale del Friuli Collinare, tanto che, per lui, un operaio 53enne friulano, diventa una vera e propria ossessione. Comincia a seguirla, a tenerla sotto controllo, a monitorare tutti i suoi spostamenti. Per la donna questa vicenda diventa un vero e proprio incubo, e così decide di rivolgersi ai carabinieri della stazione di Majano per chiedere aiuto. A portare alla luce il fatto è l’edizione on line de Il Gazzettino.

I militari dell’Arma hanno avvicinato l’uomo, dopo averlo notato sempre nelle zone frequentate dalla cameriera, ma senza ottenere risultati. Per questo scatta anche un ammonimento del questore. La situazione peggiora: gli appostamenti aumentano così come gli atti intimidatori. Alla fine gli viene notificato un divieto di avvicinamento e una condanna in primo grado del tribunale, con una sanzione di 8 mila euro. L’ossessione dell’uomo, però, non si placa e alla fine i carabinieri si decidono a procedere con l’arresto, che arriva il 16 maggio. Ora si trova nel carcere di Udine. Per la cameriera è la fine di un incubo.