Gli eventi in programma domenica 20 maggio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 maggio, a Udine e provincia, eccoli.

Ultima giorno per Sapori Proloco

Domenica 20 maggio si parte alle 10 nell’area esterna allo Spazio incontri con la dimostrazione della produzione di formaggio con la creazione di un mini caseificio. A cura di Ersa Fvg. Alle 11 nello Spazio incontri si parlerà de Le produzioni lattiero casearie espressione del territorio della regione Fvg: un percorso guidato di degustazione per conoscerle e valorizzarle, iniziativa svolta nell’ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera Made e Top Value. A cura di Ersa Fvg, Università degli Studi di Udine e Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo. Infine alle 17.30 la Presentazione del marchio di qualità dell’agroalimentare del Fvg Aqua. A seguire show cooking con i prodotti Aqua a cura di Emanuele Scarello, unico chef 2 stelle Michelin del Friuli Venezia Giulia e titolare del rinomato ristorante Agli Amici di Godia. A cura di Ersa Fvg. Info, qui.

Al via Alta Val Torre Open Air Festival

È l’evento dell’anno. Tutto pronto per ‘Alta Val Torre Open Air Festival’, domenica 20 maggio, dalle 9 alle 18, a Villanova delle Grotte, nel Comune di Lusevera. Maggiori info, qui.

Festival dell’Oriente

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il 18, 19 e 20 maggio 2018, il Festival dell’Oriente approda a Udine, al complesso fieristico Udine Fiere. Info, qui.

‘Occhio al furfante!’

L'Uti del Friuli Centrale, nell'ambito delle attività del Corpo di Polizia Locale operativo nei Comuni di Udine e Tavagnacco, al fine di proporre una modalità nuova di comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e prevenzione ha organizzato lo spettacolo ‘Occhio al furfante!’, rappresentazione divertente sul sempre attuale fenomeno delle truffe e dei raggiri. La commedia andrà in scena all'Auditorium Zanon di Udine domenica 20 maggio a partire dalle 17.30. Per gruppi e associazioni c'è la possibilità di prenotazione dei posti compilando il form presente sul sito internet dell'Uti Friuli Centrale oppure su www.irss.it. (nel caso in cui la comunicazione sia on-line sarebbe utile inserire direttamente il link sotto). L’ingresso è gratuito, la popolazione è invitata a partecipare.

Audiobus: con Terminal alla scoperta della Udine (s)conosciuta

Ancor prima si comincia con Audiobus, un viaggio in autobus decisamente fuori dal comune. Alla partenza i viaggiatori riceveranno un paio di cuffie e un biglietto (gratuito, da ritirare prima di andare alla fermata di via Gorghi, all’infopoint in piazza Venerio, almeno 12 minuti prima della partenza del bus, linea C. Il 19 maggio partenze alle 15, 16, 17. Il 20 maggio, alle 10.47, 11.47, 15, 16, 17). Una voce narrante li accompagnerà, li guiderà in un percorso fra le strade e i luoghi della città. Tutto sembrerà diverso. Info, qui.

'Festa nel paese delle orchidee'

E’ in arrivo la terza edizione della Festa nel paese delle orchidee, in programma a Osoppo nel weekend del 18, 19 e 20 maggio. Il programma della giornata è disponibile, qui.

Respire

Il Tetro della Sete approderà al Festival dell’arte in strada Terminal, in Piazza Venerio fino al 20 maggio. Sul palco, domenica 20, alle 21, nella meravigliosa cornice della Chiesa di San Francesco andrà in scena Respire. Info, qui.

‘La Bibbia, un giardino di simboli’

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio si terrà nella Sala consiliare del Municipio di Aquileia il convegno ‘La Bibbia, un giardino di simboli’ organizzato da Biblia, associazione laica di cultura biblica, Fondazione Aquileia e Comune di Aquileia.

Settimana della cultura friulana

Domenica 20 maggio alle 20.45 il teatro Garzoni di Tricesimo ospiterà il concerto finale della V edizione della Settimana della cultura friulana, organizzato dalla Società Filologica Friulana in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ‘Il Mestri e il so timp’, questo il titolo della serata, è dedicato a Luigi Garzoni di Adorgnano cantore del Friuli, e si tiene proprio nel paese natale e presso il teatro che ne porta il nome.