Minacciato con un coltello e rapinato di circa 10 mila euro: indagano i carabinieri

CERVIGNANO DEL FRIULI - Doveva consegnare gli incassi di un negozio, alla banca, ma nel tragitto è stato fermato e minacciato con un coltello. A quel punto il ragazzo, secondo il racconto fatto alle forze dell’ordine, ha consegnato la borsa all’interno della quale c’erano i contanti, 9500 euro. I due rapinatori si sono dileguati e lui ha chiamato il 112.

I FATTI sono avvenuti nella mattinata del 18 maggio, a Cervignano del Friuli. Vittima della rapina, un 27enne, di origine campana, che in mattinata aveva ritirato il denaro, in qualità di incaricato della gestione degli incassi, da un negozio del centro commerciale Tiare di Villesse. Il ragazzo stava portando la somma in un istituto di credito a Cervignano.

LA RICOSTRUZIONE - Secondo la testimonianza tutto sarebbe successo in pochi minuti: mentre il giovane era fermo, in auto, al semaforo di via Brumatti, gli si sono avvicinate due persone, secondo quanto ha raccontato, africani. I due malviventi gli hanno puntato addosso un coltello e hanno chiesto i soldi. Che lui ha consegnato non dopo essere stato ferito al braccio, in maniera lieve. Qualche istante e dei due più alcuna traccia. Il 27enne a quel punto ha telefonato al numero unico di emergenza, 112, chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Cervignano e del Norm della Compagnia di Palmanova. Gli uomini dell'Arma stanno indagando per rapina. A loro disposizione ci sarebbero anche le immagini della video sorveglianza.