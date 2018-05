Il Pd bolla la nuova giunta come 'Fedriga centrica'

UDINE - Gli avversari politici gli fanno gli auguri di buon lavoro, ma non mancano di criticare alcune delle scelte fatte. Dopo l'ufficializzazione della giunta Fedriga, a intervenire sono l'ex governatrice Debora Serracchiani, il capogruppo del Pd in Consiglio Sergio Bolzonello e il segretario del Pd Fvg Salvatore Spitaleri.

LE PAROLE DI SERRACCHIANI - «Auguro la miglior fortuna al presidente Fedriga che oggi ha finito di comporre il difficile mosaico della sua giunta regionale, in cui sono evidenti gli sforzi fatti per conciliare le tensioni interne alla sua maggioranza. Con grande sincerità, spero che gli assessori riescano a fronteggiare le grandi sfide che attendono la nostra regione: la prova del governo è infatti radicalmente diversa dallo stare all'opposizione e dalla campagna elettorale». Per Serracchiani Fedriga è stato abile a mettere nell'angolo Forza Italia, incapsulando l'assessore Riccardi, depotenziando in particolare i camberiani e tagliando fuori dai giochi l'ex presidente Tondo. «La scelta di avvalersi di Alessia Rosolen, (che appare suggerita da un navigato consigliere politico) – ha concluso Serracchiani – spariglia la compagine della giunta rispetto alla coalizione e lascia la Lega padrona del campo».

LA DELUSIONE DI BOLZONELLO - «Auguriamo al Presidente Fedriga ed alla nuova Giunta regionale un buon lavoro, quello che ci sentiamo di rilevare è che le professionalità di alto livello annunciate pochi giorni fa dallo stesso non trovano riscontro, con qualche eccezione, nelle deleghe assegnate». Questo il pensiero di Sergio Bolzonello. «I numeri - rileva ancora Bolzonello - ci dicono che sarà un esecutivo a forte trazione leghista, com’è naturale che sia dall’esito delle urne, e con una evidente penalizzazione delle forze centriste e moderate. Sorprende inoltre che non fossero tutti presenti gli assessori, e ancor di più la scarsa rappresentatività nell’esecutivo di alcuni territori come il pordenonese ed il goriziano. Auspico infatti che non vogliano farci passare per pordenonese o per goriziana una persona che è milanese a tutti gli effetti, che nella vita è stata vicepresidente ed assessore della provincia di Milano dal 1985 al ’95, direttrice dell’assessorato alla cultura della regione Lombardia ed è l’attuale direttrice della Navigli Lombardi Scarl società partecipata dalla Regione Lombardia» conclude Bolzonello.

LA CRITICA DI SPITALERI - «Il Fvg nei prossimi cinque anni sarà governato da una giunta Fedriga-centrica, in cui il presidente della Regione è padre padrone assoluto e lascia agli alleati solo qualche briciola». Secondo Spitaleri «la Lega si assicura cinque assessori, cui vanno aggiunti Sergio Bini e Alessia Rosolen, figure notoriamente vicine al tandem Fedriga-Saro. Per il movimento di Renzo Tondo, guarda caso, non c’è alcuno spazio e a Forza Italia vanno poche, magre, consolazioni: sulle spalle di Riccardo Riccardi viene scaricata la patata bollente della sanità e dato il contentino della Protezione civile. Un disegno chiaro e un quadro ben delineato, in cui il controllo da parte di Fedriga e della sua Lega è e sarà totale».