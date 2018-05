Corriera FlixBus esce di strada in A4: 26 persone ferite

POCENIA - Un mezzo del gruppo FlixBus è rimasto coinvolto in un incicente stradale nella notte tra venerdì a sabato sull'autostrada A4, all'altezza del comune di Pocenia, in direzione Trieste. L'autista avrebbe perso il controllo del bus, che stava percorrendo la tratta tra Torino e Zagabria, con il mezzo che si è appoggiato su un fianco a lato della carreggiata.

26 PERSONE FERITE - Ferite 26 persone, una delle quali in modo grave, trasportati con diversi mezzi di soccorso negli ospedali di Palmanova, Portogruaro, San Donà di Piave e Udine. L'autostrada, nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro è stata chiusa al traffico per la rimozione del mezzo e il soccorso dei feriti. Sul posto decine di persone sono intervenute per dare supporto e aiuto ai feriti.

