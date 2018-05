Insegnante 59enne muore dopo un incidente in moto

CAVAZZO CARNICO - E’ spirata all’ospedale di Udine dove era stata ricoverata in seguito a un grave incidente stradale, Tiziana Marra.

L'INCIDENTE - La donna, 59 anni, lo scorso giovedì 17 maggio, dove aver fatto lezione nelle scuole di Cesclans, a Cavazzo Carnico era salita sulla sua moto per tornare a casa, ad Arta Terme, in Carnia. Lungo la strada regionale 512, a Cavazzo, la Honda su cui viaggiava la donna si è scontrata con un’auto, una Fiat Punto, a bordo della quale c'erano due ragazzi, della zona, rimasti lievemente feriti. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità.

NON C'E' STATO NULLA DA FARE - Tiziana, vedova da qualche anno, era molto amata e conosciuta per aveva insegnato in diverse scuole della montagna friulana. A seguito del forte impatto ha subito perso i sensi ed è stata elitrasportata in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove i medici hanno fatto il possibile per lei. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le sue lezioni. A dare notizia della sua scomparsa della 59enne, nella mattinata del 19 maggio, è stato il figlio, Suan Selenati, campione mondiale in carica di deltaplano, che ha postato la foto dell'amata madre su Facebook: "Scrivo qui per informare gli amici miei e di mia madre. Tiziana, a seguito dell'incidente in moto di giovedì, si è spenta ieri sera".