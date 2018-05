Vespa Raduno a San Daniele: 40 km immersi tra le tipicità del Friuli Centrale (© )

SAN DANIELE - Sabato 2 e domenica 3 giugno torna l'appuntamento per appassionati di Vespa in un tour alla scoperta del Friuli Collinare, organizzato dal Gruppo Vespars di Villanova associato al Moto Club Motomas di Fagagna.

UN PERCORSO DEDICATO AL MONDO DELLE VESPA giunto alla 5^ edizione, che si snoderà tra i comuni di San Daniele e Ragogna per una quarantina di chilometri immersi tra le tipicità delle zone del Friuli Centrale. Percorrendo le strade di San Daniele e dei comuni limitrofi, con il passaggio sul monte di Ragogna e la storica sosta in Piazza Vittorio Emanuele II con la degustazione del Prosciutto di San Daniele e le foto di rito degli oltre 300 partecipanti con più di 220 veicoli che prendono parte sin dalla prima edizione. Il raduno nella città dei Prosciutti, raccoglie partecipanti dal Triveneto e da alcune regioni del Centro Italia, ma anche da oltre confine come Austria e Slovenia, una buona occasione per far conoscere la Città e degustare il San Daniele.

IL PROGRAMMA prevede per sabato 2 giugno, alle 18, il ritrovo dei partecipanti per le pre-iscrizioni e successiva serata ‘aperivespa’ con pastasciuttata in compagnia. Domenica 3 giugno alle 9 il ritrovo dei partecipanti per iscrizione e colazione, e successiva partenza alle 10.30 del tour ‘In Vespa sulla via del Prosciutto’. Al rientro dall’escursione pranzo e premiazioni presso il parco festeggiamenti di Villanova. «Un appuntamento apprezzato per gli appassionati di veicoli d'epoca che ormai si è consolidato nel corso delle ultime edizioni» conferma il presidente del gruppo Vespars Gianpiero Cappelletti che conferma la presenza della mostra statica di Vespe storiche e veicoli di edizioni limitate, «un'esposizione originale che comprende anche modelli rari e particolari, come veicoli degli anni '50, pezzi e oggetti del mondo Vespa Piaggio».

Per informazioni: 339 2333175 (Gianpiero) | 338 7057124 (Giorgio).