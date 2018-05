Fa il parcheggiatore abusivo in piazza Duomo: mille euro di multa

UDINE – Fa il parcheggiatore abusivo in piazza Duomo, a Udine, ma arriva la polizia locale. A segnalare il fatto è stato un cittadino evidentemente infastidito dal 19enne, cittadino romeno, che ha ben pensato di 'fare la giornata' aiutando gli automobilisti a parcheggiare.

LA MULTA - Gli è andata male, però, pechè la sua nuova ‘attività imprenditoriale’ è stata fermata dalla polizia dell’Uti Friuli Centrale che dopo la segnalazione si è recata sul posto. Erano circa le 11.20 del 17 maggio, quando gli agenti sono intervenuti nella centralissima piazza e hanno fermato il 19enne, notificandogli una sanzione: secondo quanto indicato dall’articolo 7 del codice della strada, parliamo di mille euro.

NON E' LA PRIMA VOLTA - Non è il primo caso in città. Lo scorso 30 gennaio, e ancor prima a metà di quello stesso mese, sempre la polizia locale aveva sanzionato altre due persone: un 27enne romeno e un 36enne. Entrambi gli episodi sono avvenuti sempre in piazza Duomo. Anche in quei casi le multe erano state ‘salate’. Evidentemente, però, non abbastanza dal far desistere altre persone dall'emulare tale comportamento.