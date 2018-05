Che tempo farà il 20 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'anticiclone delle Azzorre tende ad espandersi verso la Scandinavia richiamando correnti orientali sull'Italia. Tra le Alpi e la Germania permane una piccola depressione in quota con aria piuttosto fresca che mantiene condizioni di instabilità sulla regione.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornat del 20 maggio avremo, su pianura e costa, cielo in genere poco nuvoloso con Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali della giornata. Sui monti variabile con tempo migliore al mattino sulle Prealpi e in Carnia. Sui monti nel pomeriggio sarà probabile qualche locale rovescio o temporale, non escluso localmente anche sulle altre zone ma con bassa probabilità.