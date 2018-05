Torna ‘ItinerAnnia': eventi tra gusto e arte!

BASSA FRIULANA - Vie e piazze dedicate ad eventi musicali e gastronomici e Villa Dora come centro culturale, ritorna dal primo al 3 giugno ‘ItinerAnnia - eventi tra gusto e arte’, la kermesse della Bassa friulana. Dopo l'anticipazione del premio ItinerAnnia 2018 al giornalista e presentatore friulano Toni Capuozzo, un'altra novità: ad animare il palcoscenico del parco di Villa Dora, sabato 2 giugno saranno i Matia Bazar.

SAN GIORGIO DI NOGARO, sarà infatti una delle tappe del nuovo tour ‘Verso il punto più alto’. I Matia Bazar scelgono Itinerannia per rendere omaggio all’amico Aldo Stellita, vent’anni dalla sua morte. Fermi dal 2015, quando il ‘Capitano’ Giancarlo Golzi viene improvvisamente a mancare, l’attività del gruppo si era fermata fino ad oggi, il 2018, infatti, coincide con una nuova fase della storia di uno dei più grandi gruppi della musica italiana: Fabio Perversi, membro dal ’98, diventa leader e ‘anima’ dei Matia Bazar con il debutto di una giovane e straordinaria cantante: Luna di 26 anni. I Matia Bazar sono uno dei pochi gruppi italiani ad avere raggiunto successi a livello mondiale: Europa, Est Europeo, Paesi ex Unione Sovietica, Giappone, Latina America, Canada, U.S.A. Nati artisticamente a Genova nel 1975.

SVELATO ANCHE L’INTERO PROGRAMMA DELLA KERMESSE: sei le mostre che si potranno visitare dall’1 al 3 giugno, la maggior parte delle quali presso Villa Dora. Non mancherà la presenza di artigianato locale e stand enogastronomici. Due le novità di quest’anno: l’Itinerannia Dog Show 2018, mostra cinofila aperta a tutte le razze e meticci dai 4 mesi e il contest su Instagram per gli appassionati di fotografia. Tanti anche i gruppi musicali che si esibiranno per soddisfare tutti i gusti, dagli Absolute Five ai Rashtag per citarne alcuni, presenti anche alcuni dj e musica dal vivo Anni 80 e 90.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 1 giugno

Alle 18 - Da Piazza del Municipio a Villa Dora – Apertura ufficiale della manifestazione con corteo, Consegna del Premio Itinerannia che sarà conferito al giornalista Toni Capuozzo e inaugurazione mostre

Alle 18 - Piazza XX settembre – Apertura chioschi enogastronomici, con i prodotti del mare friulano (Associazione UMF Sonica)

Alle 19 - Piazza XX settembre – Aperitivo con Mike Dj (Associazione UMF Sonica)

Alle 20.30 - Parcheggio Viale Europa Unita – Musica dal vivo con Gfr Sound, musica anni 60-70-80, (Bar Marinaio e Macelleria Fornasir)

Alle 20.45 - Villa Dora – Echoes & Move Drum - Brani con strumenti a percussione sia ‘canonici’ che ‘inconsueti’ eseguiti dai ragazzi del C.A.M.P.P. ‘Nuove Opportunità’ di Rivarotta

Alle 21 - Piazza 2 maggio – Dj Anni ’80 e ‘90

Alle 21 - Via Roma – Birrai artigiani - Live con i gruppi dell'Associazione Demetrio Stratos (a cura di Lotus Flowers)

Alle 21.15 - Villa Dora – ‘Voci nell’Aria’ Piccolo Coro Artemia in concerto, Suoni, voci e colori dalla musica d’autore al pop. Direttore: Denis Monte, Pianoforte: Giacomo Bonutti, Basso: Giulio Biasinutto, Percussioni: Mattia Martincigh

Alle 22 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con BANDOMAT (Associazione UMF Sonica)

Alle 22.30 - Piazza del Grano – Followers live trio (ProLoco)

Sabato 2 giugno

Dalle 8.30 alle 12 – Laghetto di Chiarisacco – Manifestazione di pesca sportiva. 8.30 iscrizioni, 9. inizio manifestazione, 11.30 fine manifestazione, 12 premiazioni. (Associazione Pescatori Sportivi Sangiorgina). Costo partecipazione, 5 euro

Dalle 10 alle 12.30 – Parco di Villa Dora (in caso di mal tempo Sala Ragazzi della Biblioteca) - Giochiamo Con L’ape Educativa. Giochi all’aria aperta, giochi di una volta e giochi da tavolo

Dalle 11 - Piazza XX settembre – Apertura chioschi enogastronomici, con i prodotti del mare friulano (Associazione UMF Sonica)

Dalle 11 - ‘Archeoritivo’ aperitivo culturale in collaborazione con l’Associazione Culturale

‘Ad Undecimum’ – Alla Scoperta Della Viticoltura Istriana: Terrano & Malvasia (Associazione Umf Sonica)

Alle 14 - Parco di Villa Dora – Itinerannia Dog Show 2018 – Mostra cinofila aperta a tutte le razze e meticci dai 4 mesi con ricchi premi e omaggi per tutti. Iscrizioni sul posto dalle 14 alle ore 16.30.

Tutto il giorno - Piazza 2 maggio – Musica da strada

Dalle 15 alle 18 – Giro in Carrozza con partenza da Piazza Plebiscito (davanti alla Biblioteca) a cura dell’Associazione Culturale Equestre Epona

Alle 16 - Piazza XX settembre – Apertura chioschi enogastronomici, con i prodotti del mare friulano (Associazione UMF Sonica)

Alle 16.30 - Piazza XX settembre – Lezione ed esibizione gruppi hip hop Associazione ‘Movimento Danza’ di Carlino (Ass. UMF Sonica)

Alle 17 - Inizio Dog Show – Info Astol Models 329/7185333

Alle 17 - Sala Ragazzi Biblioteca Villa Dora – ‘Tre fantasmi e altri ospiti…’ Racconto, giochi e premi a cura delle lettrici volontarie del Club ‘Tileggounastoria’

Alle 17.30 - Sagrato del Duomo – La compagnia teatrale ‘Maria bambina’ presenta ‘Biancaneve e i sette nani’

Alle 18.30 - Bar Sport – Degustazione guidata delle birre artigianali Friulane. Prenotazione obbligatoria allo 0432.516744 o via mail a categorie@uaf.it fino ad esaurimento dei posti. Degustazione promossa da Confartigianato Udine.

Alle 19 - Via Roma – Aperitivo showcooking a cura dell'Associazione Sapori United - Marano Lagunare (Lotus Flowers)

Alle 19 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con PISSING BAD (Associazione UMF Sonica)

Alle 20.30 - Parcheggio Viale Europa Unita – Musica dal vivo con I Caravan – Gigi e Flavio, (Bar Marinaio e Macelleria Fornasir)

Alle 21 - Via Roma – Birrai artigiani – Live con i gruppi dell'Associazione Demetrio Stratos (a cura di Lotus Flowers)

Alle 21 - Villa Dora – Concerto Dei Matia Bazar

Alle 22 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con Pet & Sons (Associazione UMF Sonica)

Alle 22.30 - Piazza del Grano – Rashtag (ProLoco)

Domenica 3 giugno

Alle 9 - Piazza XX settembre – Partenza Bici Annia Tour, la pedalata non competitiva attraverso il territorio della Via Annia! Per info e prenotazioni: umfsonica@gmail.com – 393 1965006 (Davide)

Dalle 10 alle 12.30 – Parco di Villa Dora (in caso di mal tempo Sala Ragazzi della Biblioteca) – GIOCHIAMO CON L’APE EDUCATIVA. Giochi all’aria aperta, giochi di una volta e giochi da tavolo

Alle 11 - Villa Dora – concerto del Gruppo Giovanile della Nuova Banda Comunale

Alle 11 - Piazza XX settembre – Apertura chioschi enogastronomici, con i prodotti del mare friulano

Alle 11 - Piazza XX settembre – ‘Archeoritivo’ aperitivo culturale in collaborazione con l’Associazione ‘Ad Undecimum’ Conosciamo Le Nostre Eccellenze: Le Viti Resistenti E I Vini Bio

Alle 11.30 - Via Roma – Apertitivo showcooking a cura dell'Associazione Sapori United di Marano Lagunare a seguire Dj Set (Lotus Flowers)

Alle 13 - Piazza XX settembre – Arrivo Bici Annia Tour

Dalle 15 alle 18 – Piazza Pleibiscito – Giro in Carrozza con partenza da Piazza Plebiscito (davanti alla Biblioteca) a cura dell’Associazione Culturale Equestre Epona

Alle 16 - Terrazza di Villa Dora – ‘Paint your dreams’: laboratori per creativi in erba dai 6 ai 13 anni. Materiali occorrenti: portare una t-shirt bianca e…tanta fantasia. I piccoli creativi apriranno la sfilata XCorsi. Per info contattare Elisa: 345/2327114

Alle 16 - Piazza XX settembre – Apertura chioschi enogastronomici, con i prodotti del mare friulano

Alle 16 - Via Roma – Live con i gruppi dell'Associazione Demetrio Stratos (Lotus Flowers)

Alle 18 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con Hard Rain

Alle 18 - Via Roma – Apertitivo a cura dell'Associazione Sapori United di Marano Lagunare

Alle 19.30 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con Discostajare Street Band

Alle 19.30 - Via Roma – Birrai artigiani - Live con i gruppi dell'Associazione Demetrio Stratos (a cura di Lotus Flowers)

Alle 20.30 - Parcheggio Viale Europa Unita – Musica dal vivo con i Senza Confine, tributo ai Nomadi (Bar Marinaio e Macelleria Fornasir)

Alle 21 - Villa Dora - SFILATA DI MODA ‘XCorsi’ organizzata da Elisa Simionato in collaborazione con la Scuola ‘ISIS R.M.Cossar – Leonardo Da Vinci’ di Gorizia

Alle 22 - Piazza XX settembre – Musica dal vivo con R.A.M. – Random Acoustic Music

Alle 22.30 – Villa Dora - Estrazione della Lotteria Itinerannia a cura di A.S.D. Pattinaggio Artistico Sangiorgino e S.S. Sangiorgina Calcio

Alle 22.30 - Piazza del Grano – Absolute 5 (ProLoco)

Tutto il giorno - Piazza 2 maggio – Daniele Belotti