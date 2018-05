I vicini non lo vedono e chiamano i carabinieri: era morto da giorni

MORTEGLIANO - La posta era nella buca delle lettere da giorni. Anche la sua auto era rimasta ferma nello stesso posto. Chi aveva suonato il suo campanello non aveva mai ricevuto risposta. Dopo quattro giorni, i vicini di casa, preoccupati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sono stati proprio i carabinieri di Mortegliano a trovare il corpo esanime di Gilberto Machin, 71 anni appena compiuti.

VIVEVA DA SOLO - L’uomo viveva da solo a Chiasiellis, in via Palmanova, come anticipato dal Messaggero Veneto. Proprio lì i militari dell’Arma si sono recati nella mattinata del 18 maggio. Dopo aver suonato e non aver ricevuto risposta, sono entrati nell’abitazione e lì hanno trovato il corpo senza vita dall’uomo che, secondo l’ispezione medico-legale è morto per cause naturali. Della tragedia è stata subito informata la sorella Renata, che vive a Udine. La salma è stata composta all’obitorio dell’ospedale di Latisana, in attesa del nulla osta per la sepoltura. Ancora da fissare la data del funerale.