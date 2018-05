‘Oltre lo Sport Onlus’ compie 25 anni: in 200 a Pavia di Udine per festeggiare!

PAVIA DI UDINE - Venticinque anni. Tanto è passato da quando è nata ‘Oltre lo Sport Onlus’ (via A. Diaz 60, Udine), associazione sportiva di volontariato, affiliata al Coni. Un quarto di secolo non è certamente da tutti e per questo, il direttivo ha scelto festeggiare ‘a dovere’: «Io sono presidente da 10 anni - ha spiegato Elda Del Dò - e per me è stata un'avventura meravigliosa, piena di impegni, ma anche di soddisfazioni e di grandi emozioni. Desidero ringraziare, in occasione di questa giornata di festa, tutte le persone che ci sono state vicine. Dai genitori ai volontari, ai sostenitori e fino agli amici. Ma soprattutto i ragazzi, che mi hanno dato sempre tanto. Mi auguro che questi siano solo i nostri primi 25 anni di cammino insieme».

IL PROGRAMMA - E proprio Elda Del Dò ha spiegato che «domenica 20 maggio saremo tutti allo spazio che generalmente viene utilizzato per la Sagra di Pavia di Udine, e di questo - ha voluto precisare - devo ringraziare moltissimo la locale Pro loco». Sarà una grande festa quella di ‘Oltre lo Sport Onlus’, che ogni giorno permette ai ragazzi diversamente abili per a livello psicofisico, intellettivo o relazionale, di svolgere delle attività sia sportive, quali il nuoto, atletica leggera, bocce, sci, scherma, ginnastica ritmica e bowling, che attività non sportive, come musicoterapia, ippoterapia, ballo e psicomotricità in inglese. Si comincerà alle 10, quando tutti gli ospiti (sono previste 200 presenze) si ritroveranno. Più tardi la banda del paese allieterà tutti con un’esibizione, fino alle 11, quando prenderà la parola Bettina Carniato cui spetterà l’onere e l’onore di raccontare l’associazione attraverso filmati e fotografie. Alle 13, tutti a tavola per un bel pranzo in compagnia. Immancabile, visto l’importante compleanno, il taglio della torta e il brindisi. E poi giochi, balli e divertimento per tutti.

GLI OSPITI, 200 PERSONE - Fra i molti ospiti invitati, anche Giuliano Clinori, vice presidente nazionale dello Csen e direttore per il Fvg di Special Olympics. ‘Oltre lo Sport Onlus’, infatti, è affiliata di entrambe le realtà e ha coinvolto molti dei suoi ‘atleti speciali’ in campionati agonistici regionali, interregionali e nazionali. «Saranno presenti - ha chiarito Del Dò - oltre le istituzioni, anche i rappresentati dell'Ambulance Service, una delegazione dei Cavalieri D'Italia e una delegazione dell'Andos - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - e il delegato del tiro a segno per il Fvg. E con mia grande gioia si uniranno a noi anche gli Special Olympics di Cividale e di Trieste».

UN GRANDE LAVORO - Una giornata molto importante, dunque, per ‘Oltre lo Sport Onlus’ che segue costantemente i suoi ragazzi nello svolgimento di attività sportive grazie al contributo di istruttori specializzati, ma anche grazie ai volontari e ai familiari degli associati. La onlus si occupa inoltre di organizzare soggiorni durante il periodo invernale de estivo, manifestazioni e uscite con le famiglie. Lo scopo principale è quello di favorire la riabilitazione dei disabili e il loro inserimento nel contesto sociale: «Non è facile, ma molte cose sono già cambiate e siamo certi che molte altre cambieranno in futuro», ha spiegato la presidente.

Info: www.oltrelosportonlus.it