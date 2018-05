Ruba la borsetta dalla bici di una donna: 18enne denunciato

UDINE – Ancora uno scippo in città. L’ultimo caso si è verificato nella tarda mattinata di sabato 19 maggio in viale Palmanova. Come riferito dagli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti per bloccare il ladro, un 18enne in sella a una bicicletta ha affiancato una 29enne, anch’essa su un mezzo a due ruote, prelevando la borsetta trasportata nel cestino anteriore.

Lo scippatore si è quindi dileguato in direzione Partidor. Per sua sfortuna, in quel momento, nella zona, c’era un’auto della Polizia locale, che si è messa all’inseguimento del 18enne. Dopo averlo raggiunto e bloccato, il giovane è stato portato al Comando dove è stato denunciato a piede libero per l'ipotesi di furto aggravato dalla destrezza. La borsa, con tutto il suo contenuto, è stata restituita alla legittima proprietaria.