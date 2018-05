La Gsa ferma Casale e porta la serie a gara 4

UDINE - Sospinta da un Carnera gremito e caloroso, la Gsa fa sua gara 3 per 67 a 66 e prosegue la sfida con la Novipiù Casale, con il prossimo appuntamento fissato per lunedì sera, sempre ai Rizzi.

Ci è voluto un tempo supplementare e un Diop (al ritorno in campo dopo 3 gare) in più nel motore per decidere una partita intensissima, vietata ai cardiopatici, che Udine aveva iniziato con troppo timore, tanto da segnare il primo canestro (un tiro libero di Dykes) dopo ben 5' di gioco con il punteggio che diceva 10-1 per gli ospiti. Nei quarti centrali del match, la Gsa era riuscita a portarsi avanti grazie soprattutto ad un'arcigna difesa, ma Casale non ha mai mollato, colpendo con la sua arma migliore, il tiro da tre, ogni errore dei friulani e conquistandosi l'overtime dopo avere sbagliato anche il tiro della vittoria. Nel supplementare, due liberi segnati da Dykes davano il +3 a Udine (67-64) con 10» da giocare, ma dall'altra parte Blizzard era lesto a segnare un altro canestro dalla distanza, per questione di centimetri dato dagli arbitri da 2 punti e quindi non sufficiente per fermare la corsa dei bianconeri.

G.S.A. Udine - Novipiù Casale Monferrato 67-66 d.1.t.s. (5-12, 28-29, 48-44, 59-59)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 17 (3/8, 1/5), Troy Caupain 17 (5/11, 2/7), Ousmane Diop 8 (3/6, 0/1), Chris Mortellaro 8 (4/7, 0/0), Mauro Pinton 6 (0/2, 2/2), Andrea Benevelli 5 (1/2, 1/2), Francesco Pellegrino 4 (0/3, 0/0), Tommaso Raspino 2 (1/2, 0/4), Franko Bushati 0 (0/0, 0/3), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti n.e., Vittorio Nobile n.e.. All. Lardo.

Novipiù Casale Monferrato: Brett alan Blizzard 15 (3/3, 3/5), jamarr Sanders 14 (3/6, 2/7), Niccolò Martinoni 10 (3/7, 1/3), Luca Severini 8 (1/6, 2/6), Giovanni Tomassini 6 (3/7, 0/2), Simone Bellan 4 (2/3, 0/2), Aleksandar Marcius 4 (1/3, 0/0), Fabio Valentini 3 (0/0, 1/1), Riccardo Cattapan 2 (1/1, 0/0), Davide Denegri 0 (0/2, 0/2), Alberto Ielmini n.e.. All. Ramondino.