Perde il controllo della moto e finisce a terra: grave un 57enne

CODROIPO – Un centauro di 57 anni è rimasto ferito in modo grave a Rivolto di Codroipo lungo la strada regionale 252 Napoleonica. E’ accaduto nella mattinata di domenica 20 maggio. L’uomo, originario di Treviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo sull’asfalto.

Soccorso dal personale medico del 118, giunto sul posto a bordo di un’ambulanza e dell’elicottero, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo e la Polizia locale.