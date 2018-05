Che tempo farà lunedì 21 maggio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 21 maggio, prevede, al mattino, cielo in genere poco nuvoloso per velature; sulle Giulie più nuvoloso per probabili nubi basse. In giornata aumento della nuvolosità per nubi alte e in montagna sarà possibile qualche isolato rovescio. Su pianura e costa al mattino soffierà Bora moderata in attenuazione.