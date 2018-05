L’Udinese batte il Bologna e conquista la salvezza

UDINE – L’Udinese vince l’ultima partita del campionato e conquista la salvezza. Davanti a 25 mila tifosi, i bianconeri regalano una delle poche soddisfazioni di questo girone di ritorno, battendo il Blogna per 1 a 0 grazie alla rete di Fofana. Ora si dovrà pensare alle cause di questa stagione fallimentare e ripartire, per relagare ai tifosi e al Friuli un'annata, la prossima, senza patemi e magari con qualche soddisfazione in più.

Dai primi minuti di gioco si capisce subito che le due squadre scendono in campo con motivazioni contrapposte: l’Udinese a caccia di punti salvezza, il Bologna senza stimoli e voglia di mettere in difficoltà gli avversari. Dopo un’occasione di Halfredsson, al 18’ traversa colpita da Larsen. La squadra di Tudor sembra in grado di imporre il proprio ritmo. Al 26’ ci prova De Paul, ma il portiere del Bologna è reattivo. Al 30’ ecco il vantaggio dell’Udinese, con un’azione prolungata tra De Paul, Barak e Fofana. E’ quest’ultimo a concludere a rete a battere Da Costa. Al 35’ ancora un’occasione per i padroni di casa con Larsen.

Nella ripresa il copione non cambia, con la squadra friulana che fa la partita. Al 67’ De Paul colpisce il palo con un tiro dal limite, con l’Udinese che preme per chiudere la partita. Il Bologna non pare reagire e così la partita si avvia alla conclusione senza grandi patemi per i bianconeri. La partita non regala altre emozioni (se non un'incursione del Bologna nel recupero), con i tifosi bianconeri che superano la paura della serie B dopo aver incitato la squadra per 90 minuti.