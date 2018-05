Due suicidi in provincia di Udine: morti una 57enne e un 33enne

UDINE – E’ stato un fine settimana caratterizzato dai suicidi quello che si è appena concluso. Due gli episodi verificatisi in provincia di Udine, che ancora una volta fanno del Friuli, purtroppo, uno dei territori dove il ‘male di vivere’ miete più vittime. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Il primo dei due drammi si è consumato sabato, con una donna di 57 anni che, in un momento di grande sconforto, ha preso un fucile, se l’è puntato alla testa e ha premuto il grilletto. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato nella sua abitazione.

L’altro episodio, sempre nella giornata di sabato, ha visto come protagonista un 33enne. L’uomo è andato nella soffitta della sua casa e si è impiccato. Anche in questo caso quando il fatto è stato scoperto per il 33enne non c’era più nulla da fare.