Kind of Satie appuntamento al Teatro San Giorgio di Udine

UDINE – Ultimo appuntamento, prima dell’estate, con la stagione musicale targata Circuito Ert. Grazie alla collaborazione con il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg e il Teatro Miela di Trieste, lunedì 21 maggio, alle 20.45, il Teatro San Giorgio di Udine ospiterà il concerto Kind of Satie. Sul palco dell’accogliente teatro udinese saliranno Andrea Pandolfo (tromba, flicorno, voce recintante e canto) Paolo Pandolfo (viola da gamba, voce recitante) e Michelangelo Rinaldi (fisarmonica, pianoforte, piano giocattolo) per uno show che trae origine dall’incontro con le surreali e graffianti indicazioni di espressione di Erik Satie, raccolte e tradotte in italiano da Ornella Volta ne «I quaderni di un mammifero» (Adelphi editore, Italia, 1980).

TEATRO FATTO DI NIENTE 2018: 9 classi, 151 bambini, 26 insegnanti. Sono questi i numeri della tredicesima edizione del progetto dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, che anche quest’anno ha coinvolto l’intera scuola primaria Friz di Udine e mercoledì 23 maggio alle 17 approderà sul palcoscenico dell’Auditorium Zanon di Udine per presentare nello spettacolo finale dal titolo 'Se un giorno un colore' il percorso di un intero anno.

REALIZZATO con il sostegno e la collaborazione del Comune di Udine e dell’Istituto comprensivo VI nell’ambito del più ampio programma di attività «Teatro di gran classe 2017/2018, Teatro fatto di niente è stato quest’anno curato dall’attrice Serena Di Blasio con la collaborazione dell’attore e danzatore Andrea Rizzo, che hanno raccolto il testimone dallo storico curatore del progetto, il regista Roberto Piaggio.

IL TEMA DEL COLORE è stato al centro del percorso 2017/2018 di Teatro fatto di niente. Sensazioni, ricordi e immagini personali legate ai colori ma anche suggestioni provenienti dall’arte contemporanea e dalla mitologia sono il ricco e multiforme materiale dal quale è nato il racconto corale di quest’anno: nove semplici azioni drammaturgiche attraverso le quali i bambini condivideranno ora con il pubblico di famiglie e amici le loro riflessioni.

TRA I PROGETTI DI PUNTA dell’Ente Regionale Teatrale nonché importante risorsa formativa per le scuole di Udine, Teatro fatto di niente è un laboratorio annuale che mette al centro il bambino sia nella sua dimensione individuale sia all’interno di quella peculiare comunità che è la classe. Il progetto ha scelto come poetica la semplicità proponendo ai bambini un contesto per mettersi in gioco che privilegia gli aspetti formativi, simbolici ed evocativi del Teatro.

Per maggiori informazioni visitare i siti www.ertfvg.it e www.blogteatroescuola.it.