Andos Udine: concerto per la ricerca contro il tumore al seno

UDINE - Dopo la moda, anche la musica scende in campo a favore della ricerca contro il tumore al seno. Se il 5 maggio in supporto dell’Andos – Comitato di Udine si erano schierati diversi marchi e negozi di abbigliamento per una sfilata nel segno della beneficenza, stavolta saranno i giovani musicisti dell’Orchestra Academia Symphonica a dare il loro contributo. Mercoledì 23 maggio, alle 20.45, sul palco del Teatro Giovanni da Udine saliranno 70 strumentisti della formazione nata da un’iniziativa di alcuni studenti del Conservatorio Statale Jacopo Tomadini.

CON LA VOCE STUPENDA DI UN SOPRANO E UN MEZZOSOPRANO. Il programma musicale proposto verterà su una prima parte dedicata alla musica classica, seguita, nella seconda parte, dalle grandi colonne sonore da film e animazione. Ad aprire la serata, sarà invece un flash mob di un gruppo di donne dell’Andos Udine, coreografate da Alessandra Impallatore Dada. L’appuntamento, che sarà condotto da Luciana Idelfonso e da Alessandro ‘Poma’ Pomarè, servirà per raccogliere fondi da destinare a due progetti: la ricerca sul linfonodo sentinella (per cui l’Andos di Udine ha anche istituito una borsa di studio) e l'acquisto di un ecografo portatile da donare al reparto di Senologia dell’Ospedale di Udine.

L’INIZIATIVA acquista poi un significato speciale perché l’Orchestra Academia Symphonica compie dieci anni e ha deciso di celebrare l’anniversario proprio con un concerto in nome della solidarietà, a fianco dell’Associazione Donne Operate al Seno di Udine. La formazione, infatti, è nata nel 2007: originariamente composta da 50 strumentisti, ha raggiunto quota 80 elementi, tutti giovanissimi, dai 13 ai 30 anni, diventando uno fra i complessi sinfonico-giovanili più grandi d’Europa. Nel proprio repertorio l’orchestra annovera brani sinfonici fra cui Ouvertures d’opera, poemi sinfonici dell’800 e ‘900, e colonne sonore di film dei più celebri compositori europei e americani. I biglietti si potranno comprare tramite Vivaticket o direttamente alla biglietteria del teatro, al costo di 10 euro (posto unico). Con questa iniziativa, l’Andos Udine, cui ogni anno si rivolgono più di un centinaio di donne, conferma il suo percorso a fianco di chi è stato colpito da neoplasia mammaria, un percorso che si sviluppa in diverse attività: dal supporto psicologico, ai consigli nutrizionali e alla consulenza chirurgica e legale, dall’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione, all’aiuto economico per il tatuaggio dell’aureola mammaria o delle parrucche per le donne operate al seno. L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Udine e della Regione Fvg, è organizzato con la collaborazione di Lions Club, del Teatro Giovanni da Udine e del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini, con il contributo della BCC- Banca di Udine e di Gamma Bar.