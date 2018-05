Al via l’estate del Palmanova Outlet Village: in arrivo grandi nomi della musica italiana!

AIELLO – Mario Biondi, Annalisa e Roberto Vecchioni. Tris vincente per l’estate del Palmanova Outlet Village, che regalerà ai suoi ospiti una stagione all’insegna della musica e degli eventi di qualità. La destinazione dello shopping friulano offrirà una selezione di eventi e concerti da non perdere, da giugno a settembre, un momento unico per assistere alle esibizioni di gradi artiti nazionali e internazionali, con la possibilità di fare shopping ‘sotto le stelle’. Si comincerà il 16 e 17 giugno.

APRIRÀ LA STAGIONE ESTIVA IL CONCERTO DI MARIO BIONDI, pseudonimo di Mario Ranno, cantante e compositore noto a livello mondiale per la sua voce dal soul jazz caldo e passionale. Il suo timbro è stato spesso accostato a quello dei grandi della musica soul, come il celebre Barry White. Durante la sua carriera artistica, Biondi ha collaborato e duettato con molteplici artisti italiani, tra cui Pino Daniele, Renato Zero, Ornella Vanoni e i Pooh, e anche internazionali, come Tower of Power, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Michael Baker, Michael Bolton. In occasione del concerto, tutti i negozi del Village resteranno eccezionalmente aperti fino alle 23.30.

SABATO 16 E DOMENICA 17 GIUGNO, il Palmanova Outlet Village ospiterà anche il Flower Market. Tutto il fine settimana sarà dedicato al mondo dei fiori, in collaborazione con Garden Anna di Mariano del Friuli, il più grande garden center in Friuli Venezia Giulia, leader nel settore del verde e dell'arredo giardino, e l’Azienda Agricola Iop Aromatiche, di Ivo Iop, presente nel settore da 4 generazioni e certificata bio. Allestimenti a tema, il mercato floreale con vendita di erbe e piante aromatiche, laboratori e, domenica 17 giugno, i corsi e gli show cooking a tema sulle piante e le erbe aromatiche in cucina. Il 21 luglio ancora grande musica. Sarà ospite del Village, con un concerto gratuito, una delle artiste italiane più amante: Annalisa, reduce dal successo sanremese. Anche in questa occasione negozi aperti fino alle 23.30.

IL 4 AGOSTO TORNERÀ LA VILLAGE NIGHT, quest’anno con un ospite d’eccezione: Roberto Vecchioni in concerto. Ci saranno le isole degustazione food&drink (con vini, birre artigianali e finger food di qualità) e i punti vendita resteranno aperti fino a mezzanotte. «L’estate del Palmanova Outlet Village – ricorda il direttore, Domenico Casagrande – sarà caratterizzata da tanti eventi pensati per tutte le fasce di età. I nostri punti vendita resteranno aperti fino a tarda sera e i visitatori potranno approfittare di promozioni esclusive dedicate. Oltre ai concerti, tutti gratuiti, sono in programma altri appuntamenti davvero interessanti». La marketing manager, Giada Marangone, aggiunge: «Dopo il compleanno del Village, un evento che ha ottenuto grande successo di pubblico e di fatturato, l’estate si aprirà con nomi prestigiosi. L’intento è quello di offrire ai visitatori un’esperienza unica di shopping e un intrattenimento di grande livello». L’estate del Palmanova Outlet Village si chiuderà con uno special weekend dedicato ai più piccoli: il ‘KinderVillage Hotels’, un fine settimana a misura di bimbo, sabato 1 e domenica 2 settembre, frutto della partnership con la rinomata catena alberghiera Kinder Hotels e Austria Turismo.