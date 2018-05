A Oleis la 14^ edizione di Olio e Dintorni

MANZANO - A Oleis di Manzano ritorna ‘Olio e Dintorni’, giunta alla 14^ edizione e presentata in occasione di una conferenza stampa alla presenza di Serena Cutrano, direttore generale Ersa Fvg, Annamaria Chiappo presidente A.R.C. Oleis & Dintorni, Ennio Scarbolo e Marco Stocco tecnici Ersa Fvg, Daniele Grattoni presidente Pro Loco Manzano e Giuseppe Morandini, presidente Fondazione Friuli. L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è fissata, a Villa Maseri, per venerdì 25 maggio, alle 17.45, e le diverse iniziative legate alla manifestazione si svolgeranno dal 25 al 27 maggio sempre a Villa Maseri di Oleis di Manzano.

LA PRIMA SERATA DI MANIFESTAZIONE continuerà alle 18.45 con OlioLab, un percorso didattico ala scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio realizzato dal Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali dell’Università degli Studi di Udine, con il prof. Lanfranco Conte ed Ennio Scarbolo, tecnico Ersa Fvg. A seguire L'aperitivo ininterrotto con dj Andrea e, alle 21.30 il concerto di Doro Gjat che presenta Orizzonti Verticali.

SABATO 26 SI COMINCIA ALLE 11 all’antico Foledor di Villa Maseri con il convegno ‘Ribolla gialla – vino bandiera del Friuli Venezia Giulia, radici, presente, futuro’ moderato dall’agronomo Claudio Fabbro con gli interventi: ‘Ribolla gialla, una storia di numeri’ di Adriano Del Fabro, direttore di Sole Verde; sul progetto sulla Ribolla gialla condotto dall'Università di Udine, ‘Ribolla gialla e macerazione’ dell'enologo Fabijan Muzic e ‘La Ribolla gialla, dalle tecniche di coltivazione alle prospettive di mercato’ del tecnico Ersa Marco Stocco. Al termine seguirà una degustazione guidata di alcune Ribolle gialle del territorio. Alle 14 ci sarà il Test sensoriale internazionale di oli provenienti da Croazia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia, a numero chiuso e su prenotazione; scrivere a: ennio.scarbolo@ersa.fvg.it, o lanfranco.conte@uniud.it.

La giornata proseguirà alle 15 con OlioLab, laboratorio con percorso didattico alla scoperta delle caratteristiche sensoriali dell’olio, alle 16 ritrovo a Villa Maseri per il giro guidato in Mountain bike di difficoltà medio - alta, e passeggiata botanica ‘Conosciamo le piante del nostro territorio’ con l'agronomo Gianpaolo Bragagnini (MTB: 8 euro comprensivo di un buono pasto, prenotazioni obbligatorie: entro il 25 maggio a Michele: 339.6143668; per la passeggiata botanica, a Stefano: 340. 5105839) e alle 17 con la seduta certificata olii a cura di Olea con capo panel Giovanni Degenhardt. Sabato sera, alle 20.30, l’Asd Fitgym2 si esibirà in coreografie di danza classica e moderna e alle 21.30 ‘90 in Oleis’ sul palco Alex B. & Max Zuleger direttamente da ‘90 is Magic’.

DOMENICA 27 COMINCERÀ GIÀ ALLE 9 DEL MATTINO con la pedalata cicloturistica - adatta a tutti- guidata e la camminata ‘Oleis&Dintonri’. Il ritrovo e le iscrizioni si faranno presso il parco Villa Maseri con prenotazione obbligatoria (339.6143668, Michele). Per tutta la giornata si potranno acquistare i prodotti di Campagna amica proposti negli stand da Coldiretti.

Alle 10.30 si svolgerà il convegno ‘1993-2018: 25 anni di ricerca sulla qualità degli oli del Nord Est alla luce dell’evoluzione della normativa’ curato dal prof. Lanfranco Conte dell'università di Udine e moderato dall'agronomo Giovanni Cattarruzzi; prevista una relazione finale sui test sensoriali sugli oli del Fvg, Croazia e Slovenia.

Sempre domenica, alle 12, andrà in scena il Premio Olio dell'Abbate con la consegna del riconoscimento, l’opera di uno degli artisti partecipanti agli Olivarelli, all’azienda produttrice di olio extraverigine di oliva selezionata, con la collaborazione dei Laboratori dell’Istituto Agrario Paolino D’Aquileia di Cividale del Friuli, dell'ERSA, del Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine e dello Studio Tecnico Cattaruzzi Giovanni.

Nel pomeriggio, oltre all’intrattenimento musicale con il Blues e Soul acustico del trio Dangerous Mood Acoustic, tornano i laboratori OlioLab (alle 15.30) e il corso di coltivazione Coltivolio e Degustolio (alle 17) gratuito e aperto a tutti; consigliata la prenotazione a Manuela: 338.1473352. Dalle 16 alle 17.30 ci sarà anche Olivarelli Junior con l'olio Evo, il laboratorio di pittura per ragazzi dai 5 agli 11 anni gratuito e a cura dell'artista Renato Paoluzzi di Oleis. Musica e pittura per bambini anche dalle 18 con Colori e suoni della natura, in collaborazione con l'Associazione Aulos. Infine gli intrattenimenti: dalle 19 esibizione de ‘I pistacchi salati’ e il loro swing italiano anni '50 - omaggio a Fred Buscaglione, dalle 19.45 Aperitiv- Olio degustazione di vini guidata dai sommelier, alle 21 sfilata di moda a cura di In corte abbigliamento di Cividale del Friuli e Acconciature Vanity.

Tutti i giorni, si potranno anche acquistare gli oli di territorio dai produttori stessi mentre i chioschi saranno aperti con la cucina pronta a distribuire piatti genuini e freschissimi, dalle crespelle alla ricotta ed erbe di campo o le guancette con polenta parte di un ricco e gustoso menù. Anche le sommelier saranno sempre disponibili a proporre squisiti abbinamenti tra l’olio, i vini dei Colli Orientali del Friuli e i prodotti tradizionali della terra.

Per informazioni e prenotazione ai corsi: annamariachiappo@gmail.com | www.oleisedintorni.it | Manuela, 338 1473352 |