A Planica i Mondiali di sci nordico: da Tarvisio le partenze di 30 e 50 km

TARVISIO - La Fis, la Federazione Italia Sci ha assegnato a Planica, località slovena a due passi dal confine di Fusine, i Mondiali di sci nordico del 2023. Una prima volta in assoluto per il centro d’oltre confine, che negli ultimi anni ha investito molto per migliorare impianti e servizi. Una buona notizia anche per il Tarvisiano, visto che è probabile, dopo i tentativi di candidatura olimpica ‘Senza Confini’, che ci sarà un coinvolgimento, per allenamenti e gare, anche del capoluogo della Valcanale.

REGIONE FVG AL FIANCO DI PLANICA - Una notizia accolta con favore da PromoTurismoFvg, avendo sostenuto con forza, su mandato della Regione, la candidatura della località slovena, fornendo adeguato supporto al Comitato organizzatore e alla Federazione slovena sci. L’evento mondiale avrà infatti una ricaduta molto positiva in termini di indotto turistico anche su Tarvisio, in quanto la località beneficerà dell’arrivo di spettatori e team sportivi da tutto il mondo. Inevitabile infatti, sarà il ricorso da parte di Planica delle strutture ricettive del Fvg. La collaborazione tra Tarvisio e Planica sarà collaudata un anno prima, in occasione di tappe di Coppa del Mondo di sci nordico 2022 e dei Mondiali juniores.

LE ANTICIPAZIONI SULLE GARE - A svelare quali potranno essere le gare in partenza da Tarvisio è il neo consigliere regionale Stefano Mazzolini: «Faccio i complimenti a Planica, che meritava la rassegna iridata. Ora bisogna continuare a lavorare per far sì che anche Tarvisio possa ottenere il massimo da questo evento, sia in termini sportivi che di ricaduta economica. La collaborazione transfrontaliera con la Slovenia ha sempre portato a buoni risultati». Mazzolini dà qualche anticipazione sulle gare: «Oltre a poter ospitare alcuni team e le fasi di allenamento, Tarvisio potrebbe essere scelta come partenza delle prove di sci nordico a lunga distanza: la 30 km femminile e la 50 km maschile. Un’occasione molto importante per il capoluogo della Valcanale, che ha dato i natali a una campionessa del fondo come Gabriella Paruzzi».