Nuova sauna esterna all’Aquarius di Magnano in Riviera

MAGNANO IN RIVIERA – E’ stata inaugurata la nuova sauna esterna dell’area wellness dell’Aquarius di Magnano in Riviera, che va a completare un impianto sportivo frequentato non solo dagli appassionati degli sport d’acqua, ma anche dai semplici amanti del benessere. I lavori di sistemazione dopo l’incendio che ha in parte danneggiato la struttura lo scorso novembre, sono stati l’occasione per il rifacimento di una sauna più grande, del tipo ‘finlandese’, riscaldata a legna attraverso una stufa che al suo interno fa raggiungere una temperatura di 80/90° con un tasso di umidità piuttosto basso.

LA NUOVA SAUNA PUO' CONTENERE FINO A 40 PERSONE - Dall’esperienza acquisita negli anni dagli operatori e dai maestri di sauna, i rituali degli aufguss (gettata di vapore accompagnata dall’aroma di olii essenziali puri) vengono praticati ogni ora utilizzando il nuovo braciere di due metri quadrati per la diffusione degli aromi. Tra le più capienti in regione, la nuova sauna riesce a ospitare fino a 40 persone. Una vasca di raffreddamento a scalinata concede un intenso sbalzo termico post sauna o un momento di refrigerio durante la stagione estiva.

CENTRO BENESSERE DA 700 MQ - Il centro benessere sviluppato su un area di oltre 700 mq dispone anche di un ulteriore sauna finlandese all’interno, bagno turco, biosauna, frigidarium, percorso kneipp, vasca idromassaggio, sale relax e massaggi, ampia area esterna riservata e a attrezzata con numerosi lettini dove è permesso prendere il sole integralmente.