Il Volo: annunciato un nuovo concerto in regione

CODROIPO - Dopo gli annunciati concerti di Francesco Gabbani, Max, Nek e Renga, Gianni Morandi e Ermal Meta, il calendario dei concerti di Villa Manin Estate si arricchisce di un nuovo grande appuntamento con protagonista il trio che ha saputo conquistare le platee e le concert hall del mondo intero: Il Volo.

HANNO INCANTATO, COMMOSSO, ESALTATO e stabilito una mirabile serie di record nel mondo, nonostante la loro giovanissima età, loro sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio che il mondo ci invidia salirà sul palco di Villa Manin di Codroipo il prossimo 16 luglio, per il concerto organizzato da Zenit srl ed Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Fvg, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismo Fvg e Città di Codroipo. Biglietti in vendita on line sul circuito Ticketone dalle 16 di mercoledì 23 maggio e in tutti i punti vendita dalle 11 di sabato 26 maggio (presale attiva per il fan club da lunedì 21 maggio fino alle 15 di mercoledì 23 maggio). Info e punti autorizzati su www.azalea.it .