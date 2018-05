Colpito da una falciatrice: grave trauma per un uomo di 44 anni

MAJANO - Ha riportato un serio trauma da schiacciamento l’uomo di 44 anni, residente a Majano, che nel pomeriggio del 21 maggio è stato colpito da una falciatrice telecomandata. Erano da poco passate le 14 quando l’uomo, impegnato per conto di Fvg Strade nello sfalcio e nella pulizia di un’aiuola spartitraffico sulla strada regionale 463, è rimasto ferito alla gamba destra.

I SOCCORSI - E’ bastato un attimo, una disattenzione, e il macchinario (comandato a distanza) ha colpito l’uomo alla gamba destra, poco sopra la caviglia, come anticipato dal Messaggero Veneto. Allertati i soccorsi, sul posto è arrivato il personale medico che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con un’ambulanza all’ospedale di San Daniele. Per il 44enne la prognosi è di 30 giorni.