Sedicesima edizione per Parkfest: alla scoperta delle aree protette regionali

VENZONE - Torna l’appuntamento con Parkfest, l’evento che da ormai sedici edizioni presenta le peculiarità e le proposte dei Parchi dell’Arco Alpino Orientale. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Venzone, la sua Pro Loco e l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, è patrocinata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da realtà internazionali come Alparc, Europarc e Federparchi.

INSERITA NEL PROGRAMMA DELLA ‘GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI’, questa sarà la circostanza giusta per entrare in contatto con le aree protette regionali e quelle provenienti da Austria, Croazia e Slovenia.

L’ANTEPRIMA della manifestazione si terrà già nella serata di sabato 26 a Moggio Udinese con la presentazione del libro ‘Rapaci d’Italia’ a cura di Federico Cauli e Fulvio Genero, alla presenza degli autori. La mattina seguente, invece, nell’ambito della ‘Giornata nazionale delle miniere’, a Resiutta sarà possibile svolgere un’escursione guidata gratuita al borgo minerario del Resartico.

A VENZONE l’inizio delle attività è previsto per le 10 di domenica. Tra visite socio-culturali, brevi camminate, attività con gli amici a quattro zampe, giochi e laboratori per i più piccoli, la giornata sarà animata dalle musiche dei gruppi folklorisitici, dai sapori delle specialità culinarie transfrontaliere e dall’originalità delle produzioni artiginali dei vecchi mestieri tradizionali. Sarà inoltre possibile visitare le Mostre permanenti ‘Foreste, Uomo, Economia nel Friuli Venezia Giulia’ e ‘Tiere Motus’. Particolare attenzione verrà dedicata al patrimonio culturale con alcune escursioni guidate denominate ‘I tesori nascosti di Venzone’ che permetteranno di scoprire angoli ancora poco conosciuti della cittadina medievale. Anche per questo il Parkfest 2018 è riconosciuto come una delle manifestazioni ufficiali dell’anno europeo del patrimonio culturale.

UN PARTICOLARE OCCHIO DI RIGUARDO verrà, come di consueto, dedicato al tema della mobilità sostenibile: quanti raggiungeranno il Parkfest servendosi di mezzi alternativi all’auto riceveranno infatti un simpatico omaggio a ricordo della giornata. Nel complesso si tratterà di un’occasione conviviale per apprezzare e conoscere più a fondo le ricchezze del nostro patrimonio naturale e culturale sensibilizzando le future generazione sull’importanza della loro tutela.

PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 26 maggio, a Moggio Udinese, al Centro Polifunzionale ‘R. Treu, alle 18, è in programma la presentazione del volume ‘Rapaci d’Italia’ a cura di Federico Cauli e Fulvio Genero

Domenica 27 maggio, a Resiutta, alle 9, nella Giornata nazionale delle Miniere, escursione guidata gratuita al borgo minerario del Resartico a Resiutta, con suggestiva visita all’interno della vecchia galleria di collegamento della miniera. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le 16 di venerdì 25 maggio, telefonando al numero 0433 53534 oppure scrivendo a info@parcoprealpigiulie.it.

A Venzone, in piazza del Municipio, alle 10, è in programma l’apertura delle attività: stand dei Parchi e delle specialità dei loro territori; mercatino con prodotti dell’artigianato tradizionale; aboratori con gli artigiani di Venzone.

Dalle 10 alle 17.30, Wolfuniversitaly Tour (Università di Udine, Associazione Il Villaggio degli Orsi e Università di Teramo, Project wolf ethology) - Attività di animazione su lupi, orsi, cani e uomini. Il mondo delle api e del miele (Associazione per l’Ape Carnica Friulana) - Accompagnamenti guidati e video alla scoperta delle api e del miele. La bottega del Mago Ursus - Libertà di espressione e spontaneità per bambini. Alla scoperta dei vecchi mestieri - Artigiani in costume contadino e laboratori artistici per bambini. A spasso per il centro storico a passo d’asino e con pony - Passeggiate nei dintorni di Venzone con simpatici amici. Survival: l’Arte della sopravvivenza (ASD Outdoor Division School) - Imparare le tecniche su come accendere un fuoco, orientarsi o costruire un riparo.

Alle 10.30, giovani camminatori in natura (a cura dell’associazione Camminabimbi) - Camminata spontanea per famiglie nei dintorni di Venzone. Info: www.camminabimbi.com; E-mail: camminabimbi@hotmail.com .

Alle 10.30, Un amico per sempre - Passeggiata e attività divertenti con il tuo 4zampe. Non lasciarlo a casa, portalo con te.

Alle 11, I tesori nascosti di Venzone - Visite storico-culturali di Venzone per adulti e bambini

Alle 14, premiazioni Trail 3 Castelli - Percorso corto e Venzonassa

Alle 14, I tesori nascosti di Venzone - Visite storico-culturali di Venzone per adulti e bambini

Dalle 14.30, tiro con l’arco (A.S.D. Compagnia Arcieri Celti Tricesimo) - Per diventare i moderni Robin Hood

Alle 14.30, laboratorio dei giovani camminatori in natura (a cura dell’associazione Camminabimbi) - Laboratorio didattico per i più piccoli

Dalle 14.45 alle 17, Esibizione dei gruppi folkloristici delle Comunità dei Parchi

Alle 16.30, I tesori nascosti di Venzone: visite storico-culturali di Venzone per adulti e bambini

Alle 17.30, premiazioni Trail 3 Castelli - Percorso lungo.