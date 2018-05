Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: grave una donna

POCENIA – Ha perso il controllo dell’automobile su cui stava viaggiando ed è finita nel fossato adiacente la strada. Grave una donna di 75 anni.

I FATTI - L’incidente stradale, le cui dinamiche sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Latisana, giunti sul posto per i rilievi, è avvenuto nella mattinata del 22 maggio, attorno alle 10.30, nel comune di Pocenia, lungo la strada che collega il comune a Torsa.

I SOCCORSI - La 75enne, del posto, era al volante della sua Hyundai, quando ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada, senza coinvolgere altre vetture. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari con un’ambulanze e l’elicottero del 118 partito dalla base di Campoformido. All’arriva dei sanitari la signora era priva di conoscenza e in arresto cardiaco. L’equipe medica ha lavorato a lungo per riuscire a rianimarla. Stabilizzata la donna è stata trasportata con la massima urgenza, in codice rosso, al vicino ospedale di Latisana. Dalle prime informazioni, le sue condizioni sarebbero gravi e la sua vita appesa a un filo.