‘La vita, amico, è l’arte dell’incontro’: nuovi appuntamenti con TriesteIncontra

TRIESTE - Ritorna TriesteIncontra, nella sua quarta edizione dal titolo ‘La vita, amico, è l’arte dell’incontro’.

INIZIERÀ SABATO 26 MAGGIO, alle 21, con il concerto di Musica Armena ‘L'eco del monte Ararat’ con il soprano Karina Oganjan, alla Chiesa della Beata Vergine del Rosario a Trieste. Voce e strumenti ci condurranno nella tradizione musicale armena.

IL GIORNO SUCCESSIVO, IL 27, invece, sarà ricco di incontri al Teatro Miela. Alle 10 Maria Angela Bertelli (Missionaria Saveriana) ci racconterà della ‘Casa degli Angeli’, da lei fondata a Bangkok per offrire accoglienza e protezione ai bambini malati e portatori di handicap con le loro mamme, a cui mostra che la sofferenza non è frutto di una colpa. Seguirà alle 11.30 l’incontro con Maurice Bignami (condannato a trent’anni per avere capitanato fra il 1979 e l’81 Prima Linea, formazione armata nata a Firenze nel ‘76 da spezzoni di Lotta continua, Potere operaio e Autonomia milanese - sciolta in carcere fra l’82 e l’83 - e che oggi dirige una casa famiglia per anziani gestita dalla Caritas di Roma) e Zijo Ribic, Rom bosniaco che scampò al massacro nel 1992 (un commando di serbi trucidò la sua famiglia e lui testimoniò contro gli assassini, trovando la forza di non odiarli), per testimoniare che nessun uomo è definito ultimamente dal male, ma c’è sempre un bene possibile. Alle 16 ‘A me interessa il bene comune: chi ci dà questa speranza?’ Interverranno: Christian Bracich (fondatore e titolare della Cpi-Eng, azienda di progettazione meccanica) e Ubaldo Casotto (già vicedirettore del Foglio e del Riformista). Per concludere alle 17.30 con il concerto di Benedetto Chieffo ‘A tutti parlo di te. In viaggio con Claudio Chieffo’.

L’intero programma è disponibile qui.