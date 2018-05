Il bassista di Vasco Rossi ricoverato in terapia intensiva a Udine

LIGNANO SABBIADORO - «Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all’ospedale.....mi auguro che si riprenda al più presto possibile». E’ la portavoce di Vasco Rossi, Tania Sachs, a dare la notizia, condivisa sulla pagina Facebook del Blasco. «Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) – si legge ancora sui social – è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine. Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour». La data zero è prevista per domenica 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano, dove sono attese più di 25 mila persone.

MIGLIAIA I COMMENTI SU FB - Migliaia i commenti di incoraggiamento per il Gallo apparsi su Facebook, con i fans che si augurano di rivederlo presto sul palco. «Dai Gallo riprenditi in fretta abbiamo troppo bisogno di te....che tristezza», questo uno dei tantissimi messaggi postati sotto la notizia, a dimostrazione dell’affetto di cui gode lo storico musicista di Vasco Rossi.