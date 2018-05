Sospetto caso di morbo di Creutzfeldt Jacobs a Udine

UDINE – Una persona sulla cinquantina è ricoverata nel reparto di Neurologia dell’Azienda sanitaria universitaria di Udine per un sospetto caso di malattia di Creutzfeldt Jacobs. Si tratta di una malattia neurodegenerativa rara, che conduce a una forma di demenza progressiva fatale. Negli ultimi anni questa patologia ha guadagnato gli onori della cronaca per una forma variante, ancor più rara, conosciuta come malattia della ‘mucca pazza’.

RISPOSTE CERTE NEI PROSSIMI GIORNI - Come ha reso noto l'azienda ospedaliera di Udine, la persona ricoverata verserebbe in gravi condizioni presentando manifestazioni cliniche, neurofisiologiche e neuroradiologiche tipiche della malattia di Creutzfeldt Jacobs. Un morbo che nel caso specifico non è contagioso ed è provocato dalla mutazione di una proteina contenuta nelle cellule dell’uomo. Saranno degli esami specifici, nei prossimi giorni, a stabilire se si tratti o meno di Creutzfeldt Jacobs.