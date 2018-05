Gemona, muore a 37 anni dopo una crisi cardiaca

GEMONA DEL FRIULI – Il suo cuore ha smesso di battere a soli 37 anni. Giada Sanna è morta domenica all’ospedale di Udine, dove si trovava ricoverata da qualche giorno per un problema cardiaco. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato di stucco parenti e amici nella sua Gemona. Nessuno, infatti, poteva immaginare che la crisi cardiaca che l’aveva colpita giovedì scorso potesse portare a complicanze così gravi. A dare notizia della sua scomparsa è il Messaggero Veneto.

La donna in questo periodo lavorava per una cooperativa del centro Pedemontano. Era molto attiva nel mondo del sociale e del volontariato, amava la musica e la natura. Abitava nella località di Campolessi con la madre e il fratello. I suoi funerali si terranno giovedì alle 15 nella sala del commiato delle celle mortuarie di Gemona. La famiglia ha invitato a fare una donazione in suo ricordo a Emergency, una realtà a cui Giada era molto legata.