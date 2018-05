Sfonda la porta di un appartamento brandendo un coltello: arrestato

UDINE – Sfonda la porta di un appartamento impugnando un coltello. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì nella zona di Udine Est. Il protagonista della vicenda, un 40enne friulano, è stato arrestato dalla Polizia, giunta sul posto con la squadra volanti. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

L’uomo stava cercando il figlio di una sessantenne, che in quel momento non era presente in casa. Non accontentandosi della risposta data dalla madre, il 47enne ha cominciato a colpire con forza la porta dell’appartamento dove si trovava la donna, lanciando insulti e minacce. Dopo essere riuscito a entrare in casa e non trovando la persona che stava cercando, si è appostato nel giardino in attesa.

E’ lì che i poliziotti l’hanno trovato, con un coltello a serramanico di cui ha cercato di liberarsi alla vista degli agenti. In quel momento è arrivato anche il figlio della donna e il 47enne ha ricominciato a urlare e minacciare. L’uomo è stato calmato e accompagnato in carcere.