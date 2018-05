Maltrattava i bambini all'asilo nido: educatrice allontanata

UDINE – Maltrattamenti continuati a carico di minori affidati per motivi educativi. Con quest’accusa a un’educatrice di asilo nido è stata notificata la misura cautelare di ‘divieto di avvicinamento alle parti offese'. Il provvedimento è stato reso eseguito dall’Aliquota operativa della Compagnia dei carabinieri di Udine, congiuntamente alla stazione carabinieri di Udine Est, a seguito di attività di indagine svolta da agosto 2017 al marzo 2018.

LE PRIME SEGNALAZIONI DA PARTE DELLE COLLEGHE - Tutto è iniziato in seguito alle segnalazioni giunte all’Arma da alcune collaboratrici dell’indagata, operanti in una struttura educativa dell’hinterland udinese. Segnalazioni che hanno permesso di appurare che la donna sottoponeva i piccoli ospiti della struttura a lei affidati, con età compresa tra i 10 ne i 22 mesi, e quindi incapaci di raccontare ciò che subivano, «a ripetuti maltrattamenti fisici e psicofisici mettendo in essere comportamenti inadeguati e tali da cagionare ai bambini sofferenze fisiche e morali». Così si legge in una nota diffusa dai carabinieri.

PROVE RACCOLTE CON LE TELECAMERE - I maltrattamenti sono stati ripresi con apposite telecamere che hanno consentito di ‘incastrare’ l’educatrice. E così la Procura di Udine, nella persona del sostituto procuratore Annunziata Puglia, ha fatto scattare la misura cautelare a carico della donna poiché capace di protrarre i propri comportamenti nei confronti dei bambini dell’asilo nido. Il Gip Andrea Comez, visionata la documentazione, non ha potuto fare altro che disporre disposto l’immediato allontanamento dell’indagata dalla struttura nonché il divieto di avvicinamento, della stessa, alle parti offese.