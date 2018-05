Nuova area gioco al parco Desio: è adatta anche ai bimbi disabili

UDINE - E' stata inaugurata mercoledì 23 maggio la nuova area giochi all'interno del parco Ardito Desio, in via Val d’Arzino. Uno spazio che si estende per una superficie di circa 360 metri quadrati, pensata per essere inclusiva, quindi accessibile a tutti gli utenti, compresi i bambini che presentano vari tipi di disabilità. A questo scopo, in fase di progettazione, sono stati consultati la Comunità Piergiorgio di Udine e il Criba Fvg (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche), che hanno fornito alcuni utili indicazioni e consigli.

LE CARATTERISTICHE DEL PARCO - La pavimentazione dell’area è stata completamente realizzata in gomma colata, con colori diversi, ed è direttamente accessibile dalla zona del parco già pavimentata con betonelle. Non è quindi necessario attraversare zone a prato o altri tratti disagevoli I giochi sono tutti adatti all'uso anche da parte di bambini piccoli e alcuni sono fruibili anche da utenti su sedia a rotelle, tra cui una giostrina e una casetta con vari accessori. Nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno eseguire anche una sistemazione complessiva della zona circostante all’area giochi. La dotazione dell’area è stata infine completata con alcune attrezzature di arredo tradizionali (panchine e cestini) e inoltre da due tavoli-panca accessibili anche da utenti su sedia a rotelle. Il costo complessivo della nuova ammonta a circa 125.00 euro, di cui 65.000 euro per la fornitura delle attrezzature da gioco e da arredo, e 60.000 euro per i lavori di realizzazione e sistemazione.