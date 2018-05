'Cena di matura': c’è il vademecum della Questura

UDINE – Si avvicina la ‘cena di matura’ per migliaia di studenti udinesi. Come da tradizione la serata sarà chiusa all’alba discoteche di Lignano Sabbiadoro e della zona di Portogruaro. Un appuntamento fissato per il pomeriggio di venerdì 25 e la mattinata di sabato 26 maggio, sul quale monitoreranno gli agenti della Questura di Udine. In collaborazione con gli istituti scolastici, infatti, è stato predisposto un vademecum per garantire la sicurezza ed evitare l’abuso di alcol e comportamenti di disturbo o molestia.

SERVIZI SPECIFICI DELLA POLIZIA - La Questura ha organizzato dei servizi specifici, con le altre forze di polizia e con le polizie locali, a partire dal pomeriggio di venerdì, quando saranno monitorati i punti di raccolta e di partenza dei pullman, con particolare attenzione al rispetto del divieto di introdurre sui mezzi di trasporto bottiglie o bevande alcooliche, grazie al contratto sottoscritto con gli organizzatori dell’evento, che impedisce ai ragazzi di salire a bordo con alcoolici al seguito. Stesso discorso avverrà all’ingresso delle discoteche, che per l’occasione si avvarranno di un cospicuo numero di addetti alla sicurezza e dove verrà inibito l’ingresso a chi, anche se munito di biglietto acquistato in prevendita, risulti in stato di alterazione da alcool. In collaborazione con la sezione della Polizia stradale di Udine, inoltre, saranno effettuati dei controlli anche sull’efficienza e sulla regolarità dei pullman messi a disposizione per il trasporto degli studenti. Infine, la Polizia stradale e l’Ufficio Sanitario della Questura di Udine saranno impegnati in specifici servizi mirati al controllo nei confronti degli automobilisti.

CONTROLLI ESTESI ANCHEA IL SABATO - Ulteriori controlli riguarderanno la mattinata di sabato, fin dalle primissime ore, in modo tale da evitare possibili degenerazioni da parte dei ‘maturandi’ al loro rientro, o di altri studenti che volessero cimentarsi con atti di degrado urbano o di goliardia portata all’eccesso, e che negli anni scorsi hanno causato non pochi disagi a insegnanti, studenti diretti a scuola, attività commerciali, e ad automobilisti. Verrà in particolare impedito, o se del caso punito anche penalmente, qualsiasi comportamento che metta in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, e che risulti non consono a quella ‘maturità’ che gli studenti dell’ultimo anno si apprestano a festeggiare.