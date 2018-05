Appuntamento al Molino Moras per una giornata all'insegna del divertimento

TRIVIGNANO - Un pomeriggio di festa, un momento per riscoprire la gioia di riunirsi in un contesto diverso, quello del molino, che fin dai tempi più antichi è luogo di incontro e confronto. L’appuntamento è per domenica 27 maggio al Molino Moras di Trivignano.

AL BANDO LE FAKE NEWS - L’obiettivo principale dell’evento è quello di far comprendere e riscoprire l’arte del mugnaio e il valore della farina, sfatando tutti i falsi miti che si celano dietro a questo importante e fondamentale alimento della dieta mediterranea: farina bianche nocive per la salute, farina 00 che viene paragonata a veleno, grani transgenici e molto altro. Allarmismi infondati che generano confusione e paure nell’acquisto di un prodotto così semplice e quotidiano quale la farina.

LA VISITA AL MULINO - L’attività tanto attesa dai curiosi e simpatizzanti è la visita al molino: un’occasione per ‘percorrere’ il ciclo produttivo e far comprendere quanta attenzione, cura e lavoro c'è in ognuno dei sacchi di farina Moras.

SALTI NEL GRANO - Oltre alla visita guidata in Molino, saranno molte le attività organizzate dall’azienda Moras; ci saranno i Salti nel grano per bambini e non solo. Un’esperienza sensoriale diversa, che mette il sorriso e rilassa grandi e piccoli.

LUDOBUS - Quest’anno al Molino Moras arriva anche il Ludobus, pulmino itinerante che porta con sé un bagaglio di giochi, animazioni e laboratori per un pomeriggio di svago e creatività dedicato a tutte le età, perché tutti abbiamo bisogno di giocare: dalle 15.30 alle 16.30 è previsto un laboratorio didattico per bambini dai 5 agli 11 anni per imparare a impastare dei gustosi e prelibati gnocchetti multicolore con le verdure; dalle 16.30 alle 18 la seguitissima blogger Annalisa Sandri (spesso presente su Telefriuli) delizierà gli ospiti con una lezione dedicata alla pasta brisée realizzandola in versione tradizionale, vegan e colorata.

‘RESPIRO E MOVIMENTO’ - Grande novità di questa edizione è il laboratorio ‘Respiro e movimento’ che si terrà all'aperto nel nuovo parco aziendale: dalle 18.30 alle 19.30 è in programma un laboratorio di attività corporea, respirazione e rilassamento per scoprire dove nasce il movimento; alle 18 è prevista la premiazione dei vincitori del nostro primo contest #fattoColCuore. È caldamente consigliata la prenotazione per le visite e i laboratori.

LA BUTEGHE DAL MULIN resta sempre aperta per vendita farine e prodotti tipici, e dalle 19.30 in poi il divertimento continua con il karaoke e la presentazione del progetto Karaoke solidale. Quest’anno per la vostra merenda e cena: pizza con farina Moras e gelato della La Fattoria – Pavia di Udine. Non mancheranno le birre artigianali e i vini friulani. Potrete assistere anche alle esibizioni del pluricampione del mondo di Pizza Acrobatica Paolino Bucca con numeri di elevata destrezza, uno show coinvolgente e divertente, da non perdere.

Per info e costi: 0432.999006 | www.molinomoras.it | contact@molinomoras.it |