Pasian di Prato: primo memorial Massimiliano Chiarcosso

PASIAN DI PRATO - Si disputa nella mattinata di domenica 27 maggio il primo torneo triangolare di calcio a 11 dedicato alla memoria di Massimiliano Chiarcosso, tragicamente scomparso all'inizio di febbraio del 2017.

PER RICORDARE MASSIMILIANO, che aveva nel calcio una delle sue più grandi passioni, la Pasianese Calcio promuove, con il patrocinio del Comune di Pasian di Prato, un torneo che vedrà protagoniste le tre società con le quali il giovane aveva militato da calciatore: la Pasianese stessa, l'AssoSangiorgina e il Tricesimo Calcio, che domenica si sfideranno sul campo sportivo di via Friuli, a Colloredo di Prato, con fischio d'inizio alle 9. Massimiliano Chiarcosso è stato un calciatore di talento: negli anni del settore giovanile è stato convocato nelle varie rappresentative regionali in tutte le categorie, a conferma dell'abilità che lo contraddistingueva sui campi di calcio. Ha poi colto diversi successi di squadra, in primis con la Pasianese, che aveva contribuito a trascinare alla vittoria di due campionati.

IL 1° MEMORIAL Massimiliano Chiarcosso, che al termine delle tre gare da 45' l'una metterà a disposizione un pasta party ai partecipanti e a tutti coloro che condivideranno il ricordo del giovane pasianese, è inteso anche come momento di aggregazione per tutta la comunità del territorio di Pasian di Prato. Proprio il calcio, infatti, è un'attività che da sempre ha unito il paese e anche ora, con la recente rinascita della Pasianese, pur se il campo sportivo del capoluogo è nel frattempo diventato la casa del rugby, l'interesse verso il pallone ha di nuovo un club di riferimento. Inoltre, come da migliore abitudine delle manifestazioni organizzate sotto l'egida della Chiarcosso, anche il Memorial di domenica 27 maggio promuoverà una raccolta fondi a favore del ‘Progetto Kay’, volto a costruire e a consolidare una struttura d'accoglienza nella martoriata isola di Haiti, luogo di provenienza di Massimiliano.