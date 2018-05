UDINE - Un'auto è finita ruote all'aria a Cussignacco, all'intersezione tra via Verona e viale Palmanova, dopo essersi scontrata con un'altra vettura. Il fatto è accaduto giovedì poco prima delle 8. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale. Le due donne al volante delle due auto non sarebbero rimaste ferite.

