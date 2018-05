Ciclista travolto da un'auto in via Monsignor Nogara: è grave

UDINE – Ancora un incidente in via Monsignor Nogara, a Udine. Dopo l’investimento di un pedone nella giornata di martedì, il giorno successivo a finire in Pronto soccorso è stato un ciclista di 50 anni. L’uomo è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un 87enne mentre percorreva l’attraversamento ciclo-pedonale all’altezza di via Virgili.

Il ciclista è finito a terra riportando un grave trauma cranico. Soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale con un’ambulanza. Lievemente ferito anche l’autista della Panda. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.