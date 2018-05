Cade da un muretto mentre lavora nell'orto: don Tite finisce in ospedale

PAULARO – E’ ricoverato nell’Ospedale di Udine don Gio Batta (Tite) Del Negro, parroco 82enne di Paularo. L’anziano nel pomeriggio di mercoledì è caduto da un muretto mentre stava lavorando nell’orto, facendo un volo di diversi metri. Ha riportato un forte trauma alla testa e diverse contusioni. Sono stati alcuni passanti, sentendo i suoi lamenti, ad accorgersi dell’accaduto e a chiamare i soccorsi.

Sul posto, in via Sbrizzai, è intervenuto l’elisoccorso del 118 e un’ambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, il sacerdote è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato. Un incidente, quello di don Tite, che ha subito fatto il giro della Val d’Incarojo, lasciando di stucco tutti i suoi parrocchiani, che ora pregano affinchè possa ristabilirsi al più presto.