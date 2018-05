False patenti di guida: stroncata organizzazione criminale dalla Polizia di Udine

UDINE – La sezione Polizia stradale di Udine ha scoperto un sodalizio criminale che era in grado di procurare in maniera illecita, principalmente a cittadini marocchini, patenti di guida italiane. Per farlo l’organizzazione forniva o patenti marocchine false o documenti di residenza falsi con la connivenza dell'ex titolare di un’autoscuola di Udine (in viale Duodo), che riusciva a organizzare il fascicolo in modo che la pratica andasse a buon fine. Per ottenere la conversione lecita tra una patenta conseguita in Marocco con una italiana, sono necessari meno di 4 anni di residenza, prerogativa che spesso i richiedenti non avevano. Ecco quindi l'intervento dell'organizzazione criminale, che riusciva a portare a termine la pratica chiedendo 1.500-2.000 euro per ogni patente (conversione solitamente ha un costo di circa 200 euro).

4 LE PERSONE ARRESTATE - L’attività ha interessato soprattutto la provincia di Udine (ma con diramazioni in diverse città italiane, da Ancona a Teramo passando per Ferrara) e ha portato all’arresto di 4 persone (rispettivamente di 41, 37, 30 e 40 anni, tutte residenti a Padova) e al provvedimento degli arresti domiciliari per l’ex titolare di 78 anni di un’agenzia di pratiche automobilistiche di Udine di viale Duodo. Tutto è nato dalla scoperta di due patenti false marocchine in motorizzazione nel 2017. Da qui, a ritroso, sono iniziati gli accertamenti a partire dal 2015. Sono stati ricostruiti 112 fascicoli tra Udine, Gorizia e in altre province italiane. Le patenti marocchine false individuate e sequestrate in Friuli sono state 37, alcune rilasciate anche a pluripregiudicati. 104 invece le patenti italiane recuperate e ottenute in maniera fraudolenta. L'operazione della Polizia Stradale è stata denominata Forgery.

INDAGINI IN TUTTA ITALIA - La scoperta della Poliza stradale di Udine sta dando il via a verifiche in tutto il Paese, con la convinzione che la pratica delle patenti false possa essere diffusa per diverse etnie. In totale sono già state denunciate 112 persone di nazionalità straniera, tutti coloro che hanno usufruito dei benefici dell'organizzazione criminale.