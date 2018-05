Al via la Verzegnis-Sella Chianzutan numero 49

UDINE - Venerdì 25 maggio prende il via un'emozionante edizione della Verzegnis-Sella Chianzutan, la numero 49, caratterizzata dalla presenza del meglio delle cronoscalate, da iniziative per il sociale e l'ecologia e da 280 iscritti, tra i quali personaggi come il pilota e attore Ettore Bassi. La prima giornata apre lo spettacolare weekend motoristico friulano con le verifiche sportive dalle 14 alle 18.30 e con quelle tecniche dalle 14.30 alle 19 all'Arena di Verzegnis, prima opportunità di avvicinare i driver partecipanti, in arrivo da dieci nazioni europee, e le rispettive auto da corsa che coloreranno il caratteristico centro della Carnia. Proprio per il record di iscritti, che ha indotto l'Asd E4Run a chiedere una deroga per l'ammissione, gli stessi organizzatori auspicano la massima collaborazione di partecipanti e addetti ai lavori nella sistemazione all'interno del paddock. Espletate le operazioni di verifica, sabato i protagonisti disputeranno le due salite di prove ufficiali con start alle 9. Domenica sarà poi il clou: sul percorso di 5640 metri da Ponte Landaia a Sella Chianzutan semaforo verde di gara-1 sempre alle 9 e gara-2 a seguire. Finale con premiazioni in zona arrivo, dove si faranno anche i conti dei punti conquistati per la Fia International Hill Climb Cup, il Campionato Italiano Velocità Montagna, il Fia Cez Historic e le altre serie per cui Verzegnis è titolata. Sabato e domenica la strada sarà chiusa al traffico ordinario a partire dalle 6.00, mentre per gli spettatori di prove e gara a partire dalle 8.

NUOVE INIZIATIVE - Sul fronte motoristico sono attese in azione interessanti ed estreme new-entry e le sfide per la vittoria in ogni categoria, con, tra le altre, al via 50 tra formula e sport-prototipi e 61 auto storiche, ma la manifestazione si amplia anche ad altri ambiti e conterà su nuove iniziative. La prima abbraccia l'impegno sociale attraverso la collaborazione con la onlus Un sogno per vincere, che sostiene i ragazzi affetti da fibrosi cistica (www.unsognopervincere.it). In gara ci sarà proprio uno di loro, il testimonial Alex Zaninelli, giovane veronese che guiderà una Mini Cooper turbo di gruppo Racing Start. Uno stand dell'associazione sarà poi a disposizione del pubblico per informazioni e gadget, con possibilità di partecipare a iniziative a scopo benefico, tra le quali il contest 'Adotta un sogno e vinci la tua corsa!', che offre la possibilità di affiancare un pilota su un'auto da rally e vivere un'esperienza 'racing'. Voluto fortemente dalla E4Run, una novità assoluta nel panorama delle corse in salita sarà poi la realizzazione di un progetto attento alla natura e all'educazione ecologica. Denominato 'Vince chi fa la differenza', si tratta della campagna attraverso la quale lungo il percorso di gara gli organizzatori hanno previsto la raccolta differenziata dei rifiuti, coinvolgendo sia il pubblico sia gli addetti ai lavori nel mantenere ma anche nel sensibilizzare a mantenere pulite le montagne.